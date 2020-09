Fest in Gehofen abgebrochen, Jugendklub offen

„Es hat keinen Zweck“, sagte Bürgermeister Sebastian Koch (SPD) mit bedauerndem Blick zum Himmel. Der Regen zwang die Gehofener am Samstag zum Abbruch ihres Gemeindefestes. Zum Kaffee mit dem von den Frauen des Kirchenkreises gebackenen Kuchen waren noch einige dutzend Bürger gekommen. Doch unter den kleinen Pavillons vor St. Baptist wurde es in der Nässe ungemütlich. Der Grill blieb aus. „Wir holen unser traditionelles Bemmen-Essen an einem besseren Tag nach, möglichst noch dieses Jahr“, versprach Koch.