Feste Feiern: Veranstaltungen am Wochenende im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Das ist los am Wochenende im Kyffhäuserkreis: Lindenblütenfest, Heimatfest, High Summer Field, Feuerwehrjubiläum, Fallschirmjäger und Freilichtbühnenkonzert

Auch am zweiten Juni-Wochenende hat Langeweile keine Chance bei einem bunten Programm aus Festen, Konzerten und Ausstellungen.

Udersleben feiert 26. Lindenblütenfest

Udersleben feiert an diesem Wochenende sein 26. Lindenblütenfest. Musikalisch begleitet vom Fanfarenzug Tilleda wird am Freitagabend 20 Uhr der Festbaum gesetzt. Ab 20.30 Uhr ist Disko für Jung und Alt mit „DJ Mobby“ (Eintritt 3 Euro). Um 21 Uhr verabschieden sich Laubkönig Dustin I. und seine beiden Hofdamen in einem feierlichen Zeremoniell.

Am Samstag beginnt das Fest um 14 Uhr mit der Krönungszeremonie des neuen Laubkönigs und seiner Hofdamen. Ab 14.30 Uhr sorgt das „Schalmeienorchester Artern e.V.“ für musikalische Unterhaltung. Geladene Hoheiten stellen sich und ihre Region vor. Um 20 Uhr eröffnet der neue Laubkönig mit seinem Gefolge den Tanzabend mit der Tanzkapelle „Brillant“ und diversen Showacts (Eintritt 10 Euro). Am Sonntag um 10 Uhr ist Frühschoppen mit „Ingo“, um 13 Uhr folgt eine lustige Kindershow mit „Ingo“ und um 14 Uhr heißt es „Ein Kessel Buntes“ – Geselliger Festausklang mit „Ingo“.

An allen Tagen warten Spiel, Spaß sowie ein Flohmarkt auf die kleinen und großen Besucher. Für Ballonfahrten wird ab vier Personen unter 03467 / 15 07 83 um Voranmeldung gebeten.

Feuerwehr Wiehe feiert Dreifach-Jubiläum

Zum Jubiläumsfest 110 Jahre Feuerwehr, 30 Jahre Feuerwehrverein und 30 Jahre Jugendfeuerwehr lädt die Freiwillige Feuerwehr Wiehe am Samstag ein. Programm: 10 Uhr Festumzug, 11.30 Uhr Begrüßung am Stadtpark, 12 Uhr Mittagessen aus der Gulaschkanone und vom Grill, 13 Uhr Beginn der Wettbewerbe TS3, 14 Uhr Kaffee und Kuchen mit Programm für Jung und Alt, 15 Uhr Ehrungen der Feuerwehr und Siegerehrung der Wettkämpfe, 15.30 Uhr Auftritt der Kindertagesstätte Löwenzahn, 16 Uhr Auftritt der Theatergruppe Wiehe/Donndorf, 20 Uhr Tanz mit Club Disco Nebra (Eintritt frei).

Buntes Programm um den Residenzbahnhof

Zum Bahnhofstag laden die Eisenbahnfreunde am Samstag von 10 bis 18 Uhr an den Residenzbahnhof Sondershausen ein. Besucher erwartet eine Technikschau, Eisenbahn-, Oldtimer- und Modellbahnausstellung sowie eine Kunstausstellung von Martin Jahr . Die Mitropa-Gaststätte hat geöffnet. Der restaurierte historische Lokschuppen wird eröffnet, die beiden historischen Stellwerke können besichtigt werden, für die kleinen Besucher gibt es außerdem eine Spielstraße und Hüpfburgen.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Jazzclub Sondershausen. Die Combo Gurilly spielt Dixieland im Lokschuppen und ab 19 Uhr heißt es „Blues im Schuppen“.

Kreischortreffen zum 175-Jährigen Chorjubiläum in Holzsußra

Die Festlichkeiten zum 175-jährigen Bestehen des Männergesangvereins Holzsußra beginnen am Samstag, dem 10. Juni, mit einer kleinen Andacht um 16 Uhr in der Kirche. Anschließend wird auf dem Friedhof der verstorbenen Sänger gedacht. Um 20 Uhr gastiert das Sommerkabarett mit dem Duo „Zwiebelknolle“ aus Erfurt auf der Festwiese. Der Höhepunkt steht am Sonntag mit dem 15. Kreischortreffen an. Ab 13 Uhr werden acht Chöre empfangen. Um 14 Uhr startet dann das Kreischortreffen auf der Bühne der Festwiese.

1. Freilichtbühnenkonzert mit James Bond in Artern

Unter dem Titel „James Bond lernt Spanisch“ findet am Samstag, um 19 Uhr, das 1. Artener Freilichtbühnenkonzert statt. Blechbläser und ein Schlagzeuger des Loh-Orchesters legen ein buntes Programm unter anderem mit Auszügen aus Bizets Oper „Carmen“, der Filmmusik zu „Fluch der Karibik“ und bekannten James-Bond-Melodien auf.

Fallschirmsprünge am Himmel über Udersleben

Fallschirmjäger vom Fallschirmjäger Traditionsverband Ost e. V. sind vom 9. bis 11. Juni beim Aeroclub Hans Grade auf dem Flugplatz Bad Frankenhausen-Udersleben zu Besuch. Erste Sprünge werden bereits Freitagnachmittag zu sehen sein.

Kochrezepte aus alten Tagen auf der Funkenburg

Historisch gekocht wird von Freitag bis Sonntag auf der Archäologischen Freilichtanlage Funkenburg in Westgreußen. Zu den Öffnungszeiten präsentiert der „Schlemmergermane“ Rezepte aus alten Tagen. Zu erleben sind Kochvorführungen und auch Wissenswertes über die Ernährung zur Zeit der Besiedlung der Funkenburg ist zu erfahren.

Party auf dem Sportplatz in Hohenebra

High Summer Field heißt es das ganze Wochenende auf dem Sportplatz in Hohenebra. Die Vereine in Hohenebra haben nach Veranstalterangaben ein buntes Festival auf die Beine gestellt, das am Freitag um 20 Uhr mit einer Discoparty beginnt. Samstag ab 11 Uhr startet das große Familienfest mit Hüpfburgenland, Spielen und Kinderprogramm ab 14 Uhr sowie ab 20 Uhr Tanz mit Jens Krummrich (Eintritt frei). 10 Uhr am Sonntag ist Frühschoppen.

Heimatfest und Sockenland-Cup in Hemleben

Mit einer Dicoparty startet Hemleben am Freitagabend ab 21 Uhr in sein Heimatfest. Der Samstag steht im Zeichen des Sockenland-Cups, Beginn der Feuerwehr-Wettbewerbe im Löschangriff ist 9.30 Uhr. Um 13 Uhr findet die Siegerehrung sowie die Übergabe eines neuen Feuerwehrfahrzeugs statt. Um 14.30 Uhr beginnt der Gottesdienst für die Feuerwehrleute und die Familie der Brandkatastrophe vom 3. Juni. Ab 21 Uhr ist Tanz mit „Mate“. Zum Abschluss gibt es am Sonntag ab 14 Uhr ein Blaskonzert bei Kaffee und Kuchen.

Gartenanlage „Hopfenberg“ gewährt Einblicke

Am bundesweiten „Tag des Gartens“ beteiligt sich der Sondershäuser Gartenverein „Hopfenberg“ am Samstag mit einem Tag der offenen Tür. Ab 11 Uhr kann die Anlage besichtigt werden. Jugendliche der Werkstufe des Förderzentrums und angehende Sozialassistenten und Sozialbetreuer der Privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales stellen außerdem ihr gemeinsames Schulgartenprojekt vor.

Baumführung am Possen zum Langen Tag der Natur

Zum Langen Tag der Natur lädt die Natura 2000-Station „Possen“ am Samstag zu einer Baumführung mit allen Sinnen ein, bei der Buche, Eiche & Co. aus einer ganz neuen Perspektive entdeckt werden können. Treffpunkt ist um 13 Uhr in der Possenallee 54 auf dem Parkplatz, gegenüber dem Forstamt Sondershausen. Die Dauer der Veranstaltung beträgt drei Stunden. Mitzubringen sind festes Schuhwerk, Proviant und Sonnenschutz.

Führung durch Sonderausstellung der Bauernkriegs

Am Samstag um 14 Uhr wird im Regionalmuseum in Bad Frankenhausen eine Führung durch die Sonderausstellung „Aufbruch bis zum Ende – 500 Jahre Bauernschlacht bei Frankenhausen ein Ereignis prägt Stadt und Region“ angeboten. Beginn ist 14 Uhr, Dauer etwa eine Stunde. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Treffpunkt ist das Eingangsfoyer im Schloss.