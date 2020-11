Feuerwehr und Kindergarten schmücken Weihnachtsbaum in Greußen

Traditionell wird der Weihnachtsbaum – dieses Jahr stattliche elf Meter hoch – auf dem Greußener Marktplatz von den Vorschulkindern des Kindergartens Sonnenkäfer geschmückt. Mit Begeisterung haben auch Marlon, Max und Yasmin am Mittwoch geholfen, den vorher in der Einrichtung gebastelten Weihnachtsschmuck aufzuhängen. Unterstützung bekamen sie von den Kameraden der freiwilligen Feuerwehr, die sich um die Installation der Beleuchtung in luftiger Höhe kümmerten und ebenfalls weihnachtliche Dekoration – als Geschenk an die Stadt – beisteuerten. Zum Einsatz kam dabei die erst kürzlich neu angeschaffte Drehleiter.