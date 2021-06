Bad Frankenhausen. Der Einsatz mit einem Gasbrenner ging gehörig schief.

Beim Unkrautentfernen mit einem Gasbrenner setzte am Sonntagabend eine 55-jährige Frau in Bad Frankenhausen, Am Hälter, laut Polizei eine Hecke in Brand.

Ca. fünf Meter Bepflanzung gingen in Flammen auf, die Feuerwehr musste anrücken. Am Wohnhaus entstand kein Schaden.

