„Frei leben ohne Gewalt“ ist auf der blauen Fahne zu lesen, die bis Freitag vor dem Landratsamt des Kyffhäuserkreises in Sondershausen weht. Es ist die Flagge der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes. Am Mittwoch, dem Internationalen Gedenktag „Nein zu Gewalt an Frauen“ wurde sie gehisst. Mit der Aktion geben Stadt und Landkreis ihrer Haltung Ausdruck.

„Die bundesweite Fahnenaktion gibt es seit 2001. In diesem Jahr richtet sie sich unter der Überschrift ‚Mein Herz gehört mir‘ gegen Zwangsverheiratung und Frühehen“, erklärt Katharina Töppe, Gleichstellungsbeauftragte des Kyffhäuserkreises. Sie hat die Fahne gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Sondershausen, Christin Nowak, emporgezogen.

Obwohl Zwangsverheiratung in Deutschland strafrechtlich verfolgt wird und auch die Verheiratung Minderjähriger verboten ist, findet beides hierzulande statt. Auf diesen Missstand will die Aktion aufmerksam machen. „Auch im Kyffhäuserkreis gab es schon betroffene junge Frauen, die Zuflucht im Frauenhaus gesucht und die Hilfe der Behörden in Anspruch genommen haben“, berichtet Katharina Töppe. Eine Zwangsehe bedeute lebenslange Gewalt. Mädchen und junge Frauen, gerade aus anderen Kulturkreisen, müssen stark gemacht werden und Bildung erfahren, um zu begreifen, dass Zwangsehen keine Normalität darstellen.

Darüber hinaus soll die Fahnenaktion, unterstützt von Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) und Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos), ein Zeichen gegen jegliche Art von Gewalt an Frauen setzen. „Im vergangenen Jahr wurden knapp 300 Frauen im Kyffhäuserkreis Opfer von Gewalt“, entnimmt Fränze Töpfer, Pressesprecherin der Landespolizeiinspektion Nordhausen, der Kriminalstatistik. Diese Zahl erfasst sowohl die Sexual- und Körperverletzungsdelikte als auch die Fälle häuslicher Gewalt.

Die Frage, ob häusliche Gewalt durch die Einschränkung sozialer Kontakte in Coronazeiten zugenommen hat, lässt sich noch nicht mit Zahlen beantworten. Häusliche Gewalt bleibt oft im Verborgenen. Umso wichtiger ist es, die Gesellschaft für das Thema zu sensibilisieren. „Normalerweise gestalten wir rund um den Gedenktag eine Aktionswoche, informieren in Veranstaltungen und an Infoständen“, erklärt Katharina Töppe. Durch die Pandemie geht das nicht. „Aber wir haben im Landkreis ein starkes Netzwerk gegen häusliche Gewalt, das auch in der aktuellen Situation gute Arbeit leistet“, bekräftigt sie.

Hilfesuchende können sich zum Beispiel an die Polizei, das Frauenhaus, die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt oder an die anonyme Selbsthilfegruppe für Opfer häuslicher Gewalt wenden. Es gibt ein bundesweites Hilfetelefon, das auf Wunsch an regionale Hilfseinrichtungen vermittelt. „Häusliche Gewalt ist näher als man denkt“, betont Katharina Töppe. Wer im Umfeld etwas bemerkt, sollte nicht wegschauen, sondern für die Betroffene die Hilfe suchen, die sie allein vielleicht nicht finden kann“, bittet sie.

Bundesweites Hilfetelefon: 0800/016 60 16; Frauenhaus, Telefon: 03632/60 33 00; Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking Nordthüringen, Telefon: 03631/46 71 55