70 Stände und zahlreiche Besucher konnten 2022 beim Flohmarkt in Etzleben gezählt werden.

Flohmarkt und offene Höfe in Etzleben

Etzleben. Verein plant den neunten Flohmarkt mit offenen Höfen in Etzleben.

Der neunte Flohmarkt mit offenen Höfen in Etzleben wird pünktlich mit dem neunten Glockenschlag der altehrwürdigen Kirche St. Laurentius am 8. Juli öffnen. Das teilt Erik Schramm, Vorsitzender des Vereins „Etzleben - unser Dorf“ mit, nachdem die Mitglieder einhellig beschlossen hätten, auch 2023 mit der Gemeinde den Flohmarkt am ersten Sonnabend der Sommerferien zu veranstalten.

Mit seinen nicht ganz 260 Einwohnern werde Etzleben dieses Jahr hoffentlich wieder weit mehr als 1000 Besucher erwarten, so die Hoffnung im Verein. Auf jeden Fall bleibe die Veranstaltung im herausgeputzten Dorfzentrum der Tradition treu: „Kein Eintritt, keine Standgebühr, keine Neuware“. Wer es lieber etwas ruhiger als im Marktgetümmel mag, kann das bunte Treiben bei Kaffee und Kuchen von einen der offenen Höfe oder eben vom Grill- und Getränkestand aus bestaunen.

Wie vergangenes Jahr auch, werden die an ihren leuchtend grünen Shirts erkennbaren Helfer für einen reibungslosen Ablauf sorgen oder in die Parkplätze einweisen.

Bis zum Markt in wenigen Wochen müssen die geplanten Straßensperrungen, Zuwegungen und Plakatierungen beantragt werden. Getränke- und Toilettenwagen und vieles andere ist zu organisieren. Und dann ist auch noch pünktlich zum 1. Juni wieder der Postbriefkasten für die Verkäufer zu öffnen, um die Anmeldungen zu erfassen.

Für einen kleinen Verein ist das natürlich allein nicht zu stemmen. Zum Glück, so Schramm, fänden sich immer Helfer aus dem Dorf und der Umgebung, um die Straßen und Vorgärten blitzen zu lassen, Etzleben mit Girlanden zu schmücken, Parkplatzflächen zur Verfügung zu stellen oder am Grill und beim Ausschank mitzuhelfen.