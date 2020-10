Flyer soll für Transparenz sorgen

Kay Knobloch (parteilos), Bürgermeister von Großenehrich, zeigt die druckfrischen Flyer, die in Kürze an die Haushalte der künftigen Landgemeinde verteilt werden sollen.

Ab dem 1. Januar 2021 bilden die Städte Greußen und Großenehrich sowie die Gemeinde Wolferschwenda die Landgemeinde Stadt Greußen. Die Planungen für diese Fusion laufen auf Hochtouren. „Wir haben zur Vorbereitung des Übergangs verschiedene Arbeitsgruppen gegründet, in denen jeweils Vertreter aller Beitrittsgemeinden tätig sind“, erklärt Kay Knobloch (parteilos), Bürgermeister von Großenehrich. Neben einer Hauptarbeitsgruppe, die alles koordiniert und in der die Fäden zusammenlaufen, gibt es die Gruppen Bauhof, Feuerwehr und Liegenschaften. Die Arbeit in den Gruppen wurde Anfang des Jahres aufgenommen.