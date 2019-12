Förderbescheid über 3,8 Millionen für Glasfaserausbau

„Ich habe ein erfreuliches, verfrühtes Weihnachtsgeschenk dabei“, sagte Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee zur Begrüßung. Gemeint ist ein Fördermittelbescheid für den Glasfaserausbau in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro, den er am Freitag Kyffhäuser-Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) überreichte. Ort der Übergabe war das Sondershäuser Unternehmen Ema-Tec, einem Hersteller von Induktionserwärmungsanlagen. Dabei handelt es sich in dem Sondershäuser Gewerbegebiet Am Kalkhügel um eine der ersten Firmen, die noch vor Weihnachten mit schnellem Internet versorgt werden sollen. Tiefensee machte nochmals deutlich, dass der Kyffhäuserkreis bezüglich des Breitbandausbaus eine Modellregion ist, die in der Vorreiterrolle seit 2015 bei der Planung und Umsetzung mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und seitdem habe sich schon einiges getan. So seien von den geplanten etwas mehr als 13.600 Haushalten bereits 4000 mit schnellem Internet von mindestens 50 Megabit pro Sekunde (MBit/s) versorgt. Zudem sollen bis Ende nächsten Jahres 524 Unternehmen sowie 36 Schulen und andere öffentliche Einrichtungen des Kyffhäuserkreises nach derzeitiger Planung einen Anschluss an das Breitbandnetz erhalten. Auf diese Weise würden in der Region auch Versorgungslücken geschlossen, die durch die Telekommunikationsanbieter nicht eigenwirtschaftlich ausgebaut werden. Die Rede sei hier von Internetanschlüssen mit weniger als 30 MBit/s. Der am Freitag übergebene Förderbescheid – das ist die Gesamtsumme, mit der der Freistaat den Breitbandausbau im Kyffhäuserkreis unterstützt – enthält auch den Eigenanteil der Kommunen in Höhe von zehn Prozent der Gesamtsumme, den der Landkreis hätte aufbringen müssen. Umso erfreulicher sei es, dass sich der Freistaat Thüringen nach intensiven Gesprächen dazu entschlossen hat, diesen Anteil ebenfalls zu übernehmen und damit ein starkes Signal für die Entwicklung des Kyffhäuserkreises setzt. Froh über diese guten Nachrichten waren am Freitag auch die Ema-Tec-Geschäftsführer Thomas Walther und Christian Köhler, die schon seit Jahren auf die Möglichkeit gewartet hätten, schnelles Internet nutzen zu können.