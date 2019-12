Vor der erhöhten Gefahr durch herabstürzenden Ästen oder gar umfallenden Baumriesen warnen Schilder Waldbesucher seit Montag in der Hainleite am Possen oder auch im Wald rund um den Kyffhäuser. Insgesamt 50 Hinweistafeln, darauf ein Bild, wie ein Ast einen Menschen trifft, montiert Steffen Eisfeld, Mitarbeiter von Thüringenforst, in diesen Tagen überall auf dem Gebiet des Forstamtes Sondershausen. Thüringenweit lässt die Forstverwaltung etwa 1000 dieser Schilder aufhängen. Sie sollen Spaziergänger auf die erhöhte Gefahr durch die durch Dürre und Insektenplagen stark geschwächten oder bereits abgestorbenen Bäume aufmerksam machen.

Kein Verbot, den Wald zu betreten

„Gesperrt ist der Wald damit nicht“, stellt Uli Klüßendorf, der Leiter des Forstamtes Sondershausen, auf Nachfrage klar. Das wird auch durch die Ansprache auf dem Schild deutlich: Willkommen in unseren Wäldern steht dort in großen grünen Lettern über den warnenden Hinweisen. Groß und deutlich ist aber auch das Piktogramm mit dem fallenden Ast aufgedruckt. „Wir appellieren damit an die Menschen die durch den Wald streifen wollen, dabei die Augen einfach etwas mehr offen zu halten“, erklärt Klüßendorf. Dazu würden die wetterfesten Kunststofftafeln an markanten Stellen in den Wäldern angebracht. In der Regel an der Metallpfosten der dort bereits aufgestellten Rettungspunkte. Vor allem rund um die beliebten Ausflugsziele wie Possen und Kyffhäuserdenkmal würden die Schilder engmaschiger verteilt montiert als in weniger frequentierten Waldbereichen.

Mehr Aufmerksamkeit soll Risiken minimieren

Viele Risiken ließen sich ganz einfach minimieren, wenn man die in der Natur eigentlich immer gebotene Vorsicht walten lasse. „Es war noch nie ratsam, unter einem fast abgerissen herabhängenden Ast zu rasten.“ Nun hingen allerdings ein paar mehr davon überall im Wald. Dazu trügen gerade die alten Buchen, die rund um den Possen in Massen stehen, viel vertrocknetes Geäst, das jederzeit brechen kann. „Die Leute müssen sich dieser Gefahren einfach bewusst sein und nicht mehr so sorglos durch den Wald spazieren, wie sie es aus ihrem sonst vielfach abgesicherten Alltag gewohnt sind.“ Dieses Bewusstsein sollen die Hinweisschilder wecken.

Waldbesuche immer auf eigene Gefahr

Es den Menschen zu verbieten, den Wald zu betreten, halten Klüßendorf und seine Kollegen bei Thüringenforst für sinnlos. Darüber hinaus sei ein solches Verbot auch kaum durchzusetzen. „Dann müssten wir ständig und überall kontrollieren, ob es auch eingehalten wird. Das wäre gar nicht zu schaffen“, meint der Forstamtsleiter. Aus Sicht der Forstverwaltung gibt es auch rechtlich keinen Zwang, Waldgebiete zu sperren, nur weil dort aus natürlichen Ursachen mehr Äste von den Bäumen fallen als sonst. „Grundsätzlich betritt jeder, der die Wege verlässt, den Wald auf eigene Gefahr. Dazu gehört auch, dass er sich dem Risiko aussetzt, durch sogenannte waldtypische Gefahren wie herabfallende Äste oder umstürzende Bäume Schaden zu nehmen.“

Hauptwege werden weiter gesichert

Ein großes Maß an Sicherheit genießen die Wanderer aber auch weiterhin, wenn sie den bekannten Routen durch die Hainleite oder den Kyffhäuser folgen. Dort würden jetzt gerade alle gefährlichen Bäume im Abstand einer Baumlänge, also etwa 30 Meter links und recht des Weges entfernt. Auch die Straße zu Rondell am Possen werde vorerst weiter gesichert, auch wenn sie mitten durch das Wildnisgebiet verlaufe.