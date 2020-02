Forum zur Firmennachfolge

Ein Forum zum Thema Unternehmensnachfolge in Nordthüringen findet am 12. März in Nordhausen statt. Das teilt die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Landkreis Kyffhäuserkreis, Nordhausen und Eichsfeld mit. Immer mehr klein- und mittelständische Unternehmen in Nordthüringen suchen einen Nachfolger. Der Generationenwechsel sei ein entscheidender Abschnitt in der Firmengeschichte, der gut und bestenfalls auch langfristig vorbereitet sein sollte, heißt es. Als Partner im Netzwerk Unternehmensnachfolge Nordthüringen soll es daher am 12. März, ab 18 Uhr eine kostenfreie Informationsveranstaltung im Nordhaus, Stolberger Straße 131, in Nordhausen geben. Die Anmeldung erfolgt über die Internetseite www.erfurt.ihk.de.