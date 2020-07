Gute Fotos sind nicht immer eine Frage der Technik. Die Grundlagen kann man bei einem Ferien-Fotokurs in Sondershausen erlernen.

Sondershausen. Viele Tipps und Kniffe für richtig gute Fotos können Schüler bei einem Ferienfotokurs in Sondershausen erlernen.

Fotokurs für Schüler in Roßleben

Schnappschüsse wie die Profis – die Volkshochschule des Kyffhäuserkreises bietet Schülern einen Ferien-Fotokurs an. Auf dem Programm stehen, neben dem Umgang mit der Kamera, auch der Einsatz der Tiefenschärfe und das Finden von ungewöhnlichen Motiven sowie der Bildaufbau. Auch Detail- und Landschaftsaufnahmen sind geplant.

Eine digitale Spiegelreflex-, Bridge- oder Systemkamera ist mitzubringen, Kompaktkameras mit Einstellmöglichkeiten sind auch möglich. Die Ergebnisse werden gemeinsam begutachtet, dazu kommen Tipps zur Bearbeitung. Am Ende könnte eine Ausstellung im Foyer des Landratsamtes stehen!

Treffpunkt ist am Montag, 17. August, in Sondershausen in der Güntherstraße 26 im PC-Raum. Der Kurs findet von Montag bis Freitag, von 9 bis 12.45 Uhr, statt und kostet 75 Euro. Anmeldung unter Telefon: 03632/74 12 62 oder vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de