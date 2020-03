Frankenhäuser Frauenchor: Jeder singt vor sich hin

Im Frühling starten bei vielen Vereinen die Treffen, es gibt Veranstaltungen, Feste und Auftritte. Doch in Zeiten der Corona-Krise fällt alles aus. Wie organisieren die Vereine ihren Alltag? TA fragt nach.

Probt jeder für sich, gibt es Hausaufgaben für die über 30 Chormitglieder?

Hausaufgaben gibt es nicht. Aufgaben und Kontrollen bekommen wir technisch nicht hin. Aber ich denke, das jeder in bestimmten Situationen vor sich hin singt. Proben finden keine statt. Erste Auftritte, wie das Konzert im Reha-Zentrum sowie beim Berglauf, haben wir abgesagt. Zudem eine gemeinsame Fahrt nach Berlin. Das letzte Mal waren wir zusammen bei der Jahreshauptversammlung.

Wie halten Sie im Verein Kontakt?

Da nutzen wir soziale Medien, schicken uns auch aufmunternde Texte. Mit anderen telefonieren wir, denken da nicht nur an die Geburtstage. Wir bleiben also in Verbindung.

Die weiteren Pläne?

Der nächste Auftritt wäre zum Fliederfest am zweiten Maiwochenende. Doch noch steht ja nicht fest, ob es durchgeführt oder abgesagt wird. Wir hoffen, dass wir alle gesund bleiben, sich die generelle Lage wieder normalisiert. Und wir uns mittwochs wieder zu den Proben treffen und an Auftritten teilnehmen können.