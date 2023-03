Frauentagsfeier in Artern mit vielen Gästen

Artern. Sozialvereine hatten für den 8. März im Bürgerhaus eine bunte Sause mit Kaffee, Kuchen und Tanz auf die Beine gestellt

Am 8. März wurde auch in Artern der Internationalen Frauentag gefeiert. Die Thüringer Arbeitsloseninitiative – Soziale Arbeit (Talisa) hatte zusammen mit der Thinka – groß im Bild Nicole Schwarz, Karin Franke, Kati Weber und Gaby Schmidt – im Bürgerhaus auf dem Königstuhl alles vorbereitet für einen gemütlichen Nachmittag. Rund dreißig Frauen aus der Stadt und dem Wohngebiet waren der Einladung gefolgt und ließen sich Kaffee und den Kuchen schmecken, den die Talisa- und Thinka-Frauen selbst gebacken hatten. Auch Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) kam zum Gratulieren. Später gab es noch ein Gläschen Wein oder Sekt, DJ Mütze legte auf und dann durfte getanzt werden. Es ist die erste Frauentagsfeier der Talisa nach langer Zeit, die damit an eine jahrelange Tradition anknüpft.