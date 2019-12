Freuden aus der Holzkiste

Schönen oder sogar einzigartigen Geschenken fürs Fest jagt man auch auf weltumspannenden Einkaufstouren durchs Internet oft vergeblich hinterher. Dabei reicht ein Ausflug durch die eigene Region, um ganz besondere Dinge zu entdecken, die dann die Lieben unterm Weihnachtsbaum bestimmt außerordentlich erfreuen. Ein paar Geschenkideen aus der Kyffhäuser-Region haben wir zusammengetragen.

Für Feinschmecker

Süßes und alkoholische Getränke zu verschenken, ist zu Weihnachten bewährter Klassiker. Von der Goethe-Schokoladen-Manufaktur in Oldisleben bis zu Fruchtweinen aus Mönchpfiffel und Obstbrand von Kyffhäuser Obst aus Bad Frankenhausen reicht die Auswahl. Sie ist damit längst nicht erschöpft.

Salzig, goldgelb, hopfig, herb. Seit Kurzem gibt es das Frankenhäuser Sole-Pils mit Sole aus der Kyffhäuser-Quelle Bad Frankenhausen. Foto: Stadt Bad Frankenhausen

Regionale Anbieter für landwirtschaftliche Produkte gibt es inzwischen einige in der Region. Und es gibt seit zwei Jahren eine einfache, aber hübsche Idee, diese Produkte zu erhalten und zu verpacken: die Kyffhäuser Spezialitätenkiste.

Die Kiste wird in der Behindertenwerkstatt in Ebeleben produziert und ist in zwei Größen erhältlich. Und überall, wo sie verkauft wird, gibt es auch eine breite Auswahl an Produkten aus dem Landkreis. Von Käse über Wurst, Honig und Aufstrichen, bis zu Schnaps und Schokolade, Salz aus dem Erlebnisbergwerk und Tee vom Ökohof reicht das Angebot. Ein Original-Zwiebelzopf aus Heldrungen wäre vielleicht ein Farbtupfer zum Abrunden und Speise zugleich.

In den Tourist-Informationen in Sondershausen und Bad Frankenhausen sowie im Hofladen der Mühlhäuser Werkstätten in Ebeleben sind diese Kisten erhältlich.

Für Musikliebhaber

Ein ganzes Konzertabonnement fürs Loh-Orchester muss es gar nicht sein, aber vielleicht zwei Karten für die Schlossfestspiele in Sondershausen im kommenden Jahr. „Der Barbier von Sevilla“ und die „Drei Musketiere“ werden gespielt ab 26. Juni vor der Kulisse des Schlosses. Dazu kommt noch die Kinderoper „Bastien und Bastienne“ auf der Theaterwiese. Wer dem Wetter nicht traut oder Musicals nicht mag, der findet auf dem Spielplan vom Sondershäuser Orchester auch klassische Sinfoniekonzerte, Schloss- oder Loh-Konzerte oder die neue Kammermusikreihe.

Mit einem Besuch der Kinderoper „Bastien und Bastienne“ in Sondershausen lassen sich Kinder für Musik begeistern. Foto: Christoph Vogel

Die Musik des Loh-Orchesters lässt sich aber auch Zuhause hören. Zum 400-jährigen Jubiläum wurde gerade eine neue CD eingespielt mit der Musik des Festkonzertes. Erhältlich sind Karten und CDs in der Touristinformation oder im Internet www.tnlos.de. Dort gibt es auch die Loh-Orchester-Schokolade. Konzerte in besonderem Ambiente und nicht nur mit dem Loh-Orchester gibt es auch unter Tage im Erlebnisbergwerk Sondershausen.

Für Sportler

Ein Gutschein für die Therme in Bad Frankenhausen oder eine Dauerkarte für ein Freibad der Wahl könnte eine Option für sportliche Familienmitglieder oder Freunde sein. Wer hingegen einen Fußballfan mit Vorliebe für heimische Klubs beschenken möchte, sollte zur Dauerkarte für Eintracht Sondershausen oder Blau-Weiß Bad Frankenhausen greifen. Für Eintrachtfans bieten sich zum Fest aber auch das gerade aufgelegte Stickeralbum und Stickertütchen an.

Für Wanderer und Radfahrer

Wer die heimatliche Region endlich einmal zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden will, den kann man mit einer Wander- oder Radfahrkarte ausstatten. Die gibt es beim Tourismusverband oder in den Touristinformationen im Landkreis.

In der Goethe-Schokoladenmanufaktur in Oldisleben werden süße Aufstriche und Chutneys hergestellt, aber auch Schokolade und Pralinen. Foto: Christoph Vogel

Für Bücherwürmer

Historisch und bildgewaltig sind die Bücher, die es im Schlossmuseum Sondershausen zu erwerben gibt: Von der einzigartigen Musikaliensammlung wird ebenso berichtet wie ganz aktuell über die vielen prächtigen Ovid-Darstellungen im Schloss. Im zu Ende gehenden Wezel-Jahr wäre auch die Neuauflage des Komischen Romans „Herrmann und Ulrike“ aus dem Berliner Verlag Die andere Bibliothek ein Tipp für den Gabentisch. Auch aus heutiger Zeit und einheimischen Autoren geschrieben, gibt es viele Geschichten zu lesen, die in der Region spielen. Da sind die Kyffhäuserkrimis von Frank Rebitschek oder der Bildband über die Kyffhäuserbahn von Paul Lauerwald. Die historisch-fantastischen Romane von Tina Hörchner, die Abenteuergeschichten von Brita Rose Billert oder die neuen Gedichte in Mundart von Hans-Dieter Göring. Sie lassen sich im Internet, in der Tourist-Info erwerben oder im Buchladen bestellen.

400 Tafeln – passend zum Jubiläum – wurden von der Loh-Orchester-Schokolade aufgelegt. Am Freitag waren nur noch ganz wenige Exemplare in der Tourist-Information vorrätig. Ein Verkaufsschlager also. Foto: Christoph Vogel

Für Kinder

Den Kyffhäuser aus 200 kleinen Puzzleteilen zusammensetzen, ist doch eine schöne Aufgabe über die Feiertage. Oder wie wäre es mit einem Ausflug in die Goethe-Schokoladenmanufaktur, um zu sehen, wie Pralinen oder Schokoladentafeln hergestellt werden. Oder verschenken Sie Zeit und machen mit ihren Kindern oder Enkeln einen Ausflug zur Modellbahn in Wiehe, zur Funkenburg Westgreußen, zur Hängeseilbrücke bei Braunsroda oder auf den Possen. Dazu passt gut die neue Parkkarte für den Erholungspark. Für Musik begeistern sich schon die Kleinsten. Wie wäre es mit einer Karte für die Kissen-Kinder-Konzerte des Loh-Orchesters. Und die Ältere freuen sich vielleicht schon über einen Kurs in der Skatearena.

Allerlei Gutscheine

Einen Gutschein bietet die Stadt Sondershausen, der in 30 Geschäften eingelöst werden kann. Aber auch fürs Bergwerk, für die Therme, und für viele andere Einrichtungen gibt es solche Gutscheine.