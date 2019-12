Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Führerscheinstelle geschlossen

Die Führerscheinstelle des Kyffhäuserkreises in Sondershausen muss wegen Erkrankung der Mitarbeiter vom 19. bis 23. Dezember geschlossen bleiben. In Antragsangelegenheiten können sich die Bürgern direkt an den Bürgerservice wenden, teilte das Landratsamt mit. Das gelte allerdings nicht für Anträge zur Neuerteilung nach Führerscheinentzug, Fahrgastbeförderung und Anträge für den Busführerschein.