Fünf Keller laufen im Kyffhäuserkreis voll

Wegen der heftigen Niederschläge in der Nacht auf Sonntag mussten die Feuerwehren zu drei Einsätzen im Landkreis ausrücken. In Greußen war in drei Keller der Paul-Lührmann-Straße Wasser eingedrungen. In Clingen traf es zwei Keller am Welkertor und in der Lindenstraße. Bei Wasserthaleben war kurzzeitig eine Straßensenke überflutet. Nach etwa drei Stunden konnte die Strecke wieder freigegeben werden.