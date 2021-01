Für digitalen Unterricht fehlt Schülern zu Hause die Technik

Die Tablets, deren Möglichkeiten Stephan Seydenschwanz von der Schulverwaltung des Kyffhäuserkreises hier in einem Unterrichtsraum der Franzbergschule in Sondershausen demonstriert, funktionieren nicht fürs Lernen zu Hause.

Viele Schüler im Kyffhäuserkreis haben keine Möglichkeit, den wegen der Corona-Pandemie ausfallenden Schulbesuch durch digitalen Unterricht zu Hause zu ersetzen. So fehle einem Fünftel der Schüler ab Klasse Fünf an der Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) in Greußen zu Hause der Zugang zu einem modernen Computer mit halbwegs flottem Internetanschluss, gibt Schulleiter Jürgen Ludwig das Ergebnis einer Umfrage unter den Schülern wieder. „Wenn wir digitalen Unterricht anbieten, schließen wir allein an unserer Schule mindestens 60 Schüler aus“, stellt er klar. Da nütze es wenig, dass die erst vor zwei Jahren neu erbaute Bildungseinrichtung über Technik und schnelles Internet für Videokonferenzen und interaktiven Lernprogramme für den Fernunterricht verfüge. Auch etliche Lehrer seien motiviert und in der Lage, diese Möglichkeiten zu nutzen. Bei den Schülern zu Hause aber kommen diese Angebote oft gar nicht an.

Das Problem sieht auch Falk Bogsch, der Leiter der Regelschule Franzberg in Sondershausen. „Der Klassensatz Tablets, der extra angeschafft wurde, um digitales Lernen zu ermöglichen bleibt ungenutzt im leeren Schulhaus, so lange dort kein Unterricht möglich ist“, erklärt er. Die Geräte seien zwar ausgerüstet, um Lerninhalte übers Netz zu vermitteln. „Allerdings funktionieren sie nicht mehr, sobald sie aus dem Bereich des schulinternen Funknetzwerks herausgetragen werden“, bedauert Bogsch.

Das sei zum einen technisch so eingestellt, weil die Programme auf den Tablets auf die Verbindung zum Zentralcomputer bei der Schulverwaltung des Kyffhäuserkreises abgestimmt seien, weiß Bogsch. Andererseits läge das auch an der Versicherung für die Geräte, erklärte Heinz-Ulrich Thiele, der Sprecher der Kreisverwaltung, auf Nachfrage. Der Vertrag lasse nicht zu, dass die Tablet-Computer verliehen und außerhalb der Schule benutzt würden.

Bislang sind die Schulen auf dem Sondershäuser Franzberg und in Greußen ohnehin die einzigen im Kyffhäuserkreis, die überhaupt mit den handlichen Kleinrechnern ausgestattet sind – auch wenn sie deren Schülern gerade nichts nützen, die Schulschließung mit digitalem Unterricht zu überbrücken. In anderen Schulhäusern gibt es die Technik für solche Angebote erst gar nicht.

Zwar hat der Bund auch dem Kyffhäuserkreis schon im Sommer 2020 Mittel zur Verfügung gestellt, um Geräte anzuschaffen, die an Schülern verliehen werden können, die zu Hause keinen ausreichend ausgestatteten Computer haben. Und tatsächlich wurden auch insgesamt etwa 1300 Tablets bestellt, wie Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) im Spätherbst verkündete. Ausgeliefert würden die aber frühestens Mitte Januar, war jetzt von Kreissprecher Thiele zu erfahren. Wenn sie da sind, müssten die Geräte schließlich noch für den Schulgebrauch konfiguriert werden. Danach aber könnten diese Tablets dann auch an jedem Ort außerhalb der Schulgebäude für digitalen Unterricht genutzt werden – falls dort ein Internetzugang per W-Lan verfügbar ist.