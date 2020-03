Funkenburg unter neuer Leitung

Die Funkenburg bei Westgreußen hat seit dem 1. März eine neue Leiterin, informierte der Kreisverband Sömmerda des Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), der Träger des archäologischen Freilichtmuseums ist. Die 51-jährige Elgina Müller aus Weißensee ist nun erste Ansprechpartnerin in der mehr als 2000 Jahre alten, rekonstruierten germanischen Wehrsiedlung.

„Ich möchte, dass die Funkenburg noch mehr belebt wird und die Leute gern hierher kommen“, sagt Müller zu ihren Zielen. Ideen dazu hätte sie jede Menge. Müller freue sich schon über den offiziellen und traditionellen Saisonstart auf der Funkenburg am Osterwochenende. Solange müssten interessierte Besucher allerdings nicht warten. Ab nächster Woche hat das Freilichtmuseum montags bis freitags, jeweils von 9 bis 16 Uhr, geöffnet. Besucher könnten sich die Anlage anschauen. „Das, was ich schon zur Geschichte weiß, gebe ich gern weiter“, freut sich die neue Leiterin auf Gespräche mit den Gästen.

Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, oft in Schulklassenstärke, hat Elgina Müller bei ihrer 14-jährigen Tätigkeit auf dem Campingplatz in Weißensee sammeln können. Dazu habe immer eine gehörige Portion Organisationstalent gehört, wenn es um die Planung und Durchführung von Veranstaltungen ging. Für Müller ist die Leitung der Funkenburg „der beste Arbeitsplatz, den man sich nur wünschen kann“.

Bereits seit Anfang dieses Jahres ist Katrin Hauer die neue Fachbereichsleiterin für Kinder- und Jugendhilfe beim ASB und in dieser Funktion für die Aktivitäten auf der Funkenburg mit zuständig. Auch sie hat in ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn mit Kindern und jugendlichen gearbeitet, Ferienfreizeiten organisiert und durchgeführt. Beide Frauen haben das Ziel, die Attraktivität der Angebote zu erhöhen, dabei aber immer den Bezug auf die Historie des Freilichtmuseums im Blick zu behalten. Denn gerade für die jüngere Generation sei ein Besuch auf der Funkenburg eine gute Ergänzung zum Geschichtsunterricht, ist Hauer überzeugt.

Neu ist seit 2020, dass die bislang jährlich durchgeführten Ferienfreizeiten ab sofort unter einem speziellen Motto stehen. Los geht es am 27. Juli mit einem einwöchigen Circus-Camp, bei dem Clown Henriette, Joschka und Ringel ein großes Zirkuszelt auf dem Gelände der Funkenburg aufbauen und mit den Teilnehmern Jonglieren, Turnen und jede Menge Spaß haben wollen. Und am Ende der Zirkuswoche treten die Kinder als Stars und der Manege auf.

Das Adventure-Camp verspricht jede Menge Abenteuer und Spaß. Geplant seien hier unter anderem Fahrten mit dem Schlauchboot, Klettern, Bogenschießen und Stand-up-Paddeln. Um das Erlernen von Dance Moves geht es im Dance-Camp, das im August stattfinden soll. Tanzlehrer und Tanzschulenbetreiber Miles Shane aus Mühlhausen hat hier die Leitung inne.

„Es gibt für alle Camps noch freie Plätze“, informierte Katrin Hauser und man könne sich ab sofort dafür anmelden. Sie ist überzeugt, dass die Angebote gut ankommen.

An traditionellen Veranstaltungen, wie dem Familientag zu Pfingsten am 31. Mai, dem Funkenburgfest am 15. und 16. August oder dem Winterfeuer auf der Funkenburg am 13. Dezember, wolle man natürlich festhalten. „Ich würde gern noch eine zusätzliche Veranstaltung in unser Programm aufnehmen“, sagt Katrin Hauer. Um was es sich dabei handelt, möchte sie allerdings noch nicht verraten. Auch die beliebten im Lehmofen gebackenen Funkenburg-Brötchen soll es bei Veranstaltungen weiterhin geben.