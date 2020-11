Gartenschläfer macht sich rar

Schwarze Knopfaugen, langer buschiger Schwanz. Sie sehen irgendwie drollig aus – die Bilche, die auch Schläfer oder Schlafmäuse genannt werden. Die maus- bis eichhörnchengroßen Nager verschlafen tatsächlich viele Monate des Jahres, eingerollt und eingekuschelt in ihren Schwanz. Einmal auf Hochtouren, können sie als ausgewiesene Kletterspezialisten aber auch recht flink sein.

Von diesen nachtaktiven Waldbewohnern kommen drei Schläferarten in Thüringen vor: der Gartenschläfer (Eliomys quercinus), der Siebenschläfer (Glis glis) und die Haselmaus (Muscardinus avellanarius). „Wobei der Gartenschläfer in jüngster Zeit einen starken Rückgang in seinen Vorkommensgebieten nicht nur in Thüringen und Deutschland zeigt“, sagt Martin Görner. Befragt nach den Gründen, muss der Leiter der Arbeitsgruppe Artenschutz in Jena passen: „Die sind weitgehend unbekannt, nicht genau erforscht.“ Doch dass die Umweltzerstörung, vornehmlich die ausgeräumten Landschaften und das Verschwinden vielfältiger kleinteiliger Strukturen, dazu beitragen, ist anzunehmen.

Bilche auf Dachböden lassen manchen an Kobolde glauben

Die Felloberseite der Haselmaus ist hellrotbraun. Der dicht behaarte Schwanz und die schwarzen, perlenförmigen Augen sind typische Erkennungsmerkmale der ausgezeichnet kletternden Haselmaus. Foto: Karl-Friedrich Abe

Mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt laut Görner der Gartenschläfer in letzter Zeit nicht mehr im Kyffhäuserkreis vor. „Jedenfalls fehlen sichere Nachweise in den vergangenen Jahren. Der Name Gartenschläfer sei auch nicht richtig, da die Art hierzulande kaum Gärten bewohnt. „Es müsste eher Maskenschläfer heißen, da das Gesicht wie eine Maske aussieht“, so Görner. Ähnlich wie bei einem Waschbären. Verwandt ist er mit dem absolut nicht. Und auch wenn er mausähnlich aussehe – Eichhörnchen stehen den Bilchen verwandtschaftlich näher.

Optimale Lebensräume finden der größte mitteleuropäische Schläfer – der Siebenschläfer – und die kleinste Bilchart – die Haselmaus – im Kyffhäuserkreis vor, weiß Görner. Sie besiedeln Laub- und Mischwälder und bewohnen auch die Kronenräume dieser Wälder. Siehe Hainich, Hohe Schrecke und Kyffhäuser. Siebenschläfer suchen aber auch Dachböden von Wohnhäusern, Gartenlauben, Forsthäusern und Burgen auf. Sie können durch ihre vorwiegend nächtlichen Aktivitäten Menschen in diesen Gebäuden zur Verzweiflung bringen.

„Manche glaubten früher, Kobolde rumorten auf ihrem Boden“, sagt Görner lächelnd. Da die bis zu 18 Zentimeter großen Bilche zu den besonders geschützten Tieren zählen, dürfen diese nicht gefangen oder gar getötet werden. Das kann empfindliche Geldstrafen nach sich ziehen. Es bedarf einer Abstimmung zwischen Betroffenen und der Unteren Naturschutzbehörde. Die würde Lösungswege aufzeigen wie eine sanfte, professionelle Umsiedlung. Und meist, gibt Görner zu bedenken, sei die Störung in den Sommer- und Frühherbst-Monaten nur temporär. Denn alle Bilcharten halten einen ausgedehnten Winterschlaf, verlassen während dieser Zeit – vom November bis Ende März – ihre Verstecke nicht und geben Ruhe.

Sie zehren in dieser Zeit von den Fettreserven, die sie sich den Sommer über angefressen haben. Vornehmlich aus Knospen, Beeren, Früchten, Sämereien, Insekten und Obst. Seine Herzschlagfrequenz verringert der Siebenschläfer in den Wintermonaten von etwa 300 auf fünf Schläge pro Minute. So ist es ihm auch möglich, mit dem geringen Sauerstoffvorrat in seiner Erdhöhle auszukommen. Seine Körpertemperatur fällt bis auf fünf Grad Celsius, was etwa der Bodentemperatur entspricht.

Oft wird angenommen, dass der Siebenschläfertag (27. Juni) und die danach benannte Bauernregel von den Siebenschläfern abgeleitet wird. „Das stimmt aber nicht“, so Görner. Dies sei auf eine frühchristliche Legende zurückzuführen, wonach sieben Jünglinge in einer Höhle Zuflucht suchten und dort dann jahrelang schliefen.

Schon relativ früh, im Jahr 1936, wurden die Schläfer in Deutschland unter Naturschutz gestellt. Der Bestand des Siebenschläfers ist nicht gefährdet. „Viel differenzierter muss dies bei der Haselmaus gesehen werden“, betont Görner. Beide Schläferarten werden besonders von Eulen und Mardern erbeutet, aber auch von Hauskatzen.

Lange Zeit hielt sich die Diskussion über die Schädlichkeit dieser Tiere, da sie mit der Dezimierung von Vogelbruten, besonders in Nistkästen, in Verbindung gebracht wurden. Oft sind auch Nester von Haselmäusen in Feuchtwiesen zu finden. Doch Görner gibt zu bedenken: „Hier muss besonders auf die Zwergmaus verwiesen werden, die auch diese Biotope bewohnt und dort ihre Nester baut.“