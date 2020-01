Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gefragte Hoheiten und ein mobiler Hofladen

„Hier trifft sich die Welt...“, sagte am Samstag ein Mitglied der Gruppe aus dem Kyffhäuserkreis, die mit dem Bus zur Grünen Woche nach Berlin gefahren ist. Wie recht er doch hat, bedenkt man, wie viele Nationen die Möglichkeit nutzen, im Zeitraum einer Woche landwirtschaftliche Erzeugnisse auf der Messe zu präsentieren und dies vor einem breiten Publikum. „...und der Kyffhäuserkreis mittendrin“, könnte man noch hinzufügen. Der Auftritt des Landkreises, mit einem mobilen Hofladen als Stand, an dem verschiedene regionale Erzeugnisse angeboten werden, kommt bei den Besuchern gut an. Es wird verkostet und gekauft, Flyer und Prospekte verteilt und viele gute Gespräche geführt. Der Kyffhäuserkreis wird also durchaus wahrgenommen in der Fülle der Nationen und Regionen. Einen großen Anteil daran haben neben den Stand-Betreuern auch die mitgereisten Kyffhäuser-Hoheiten. Sie waren den ganzen Tag auf dem Messegelände unterwegs, um den Besuchern einen Ausflug oder Urlaub in unserem Landkreis ans Herz zu legen. Dabei waren die Königlichen nicht nur beliebte Foto- und Selfiemotive. Sehr charmant, freundlich, offen, wortgewandt und jede Menge Informationen über den Kyffhäuserkreis vermittelnd, treten sie als gute Botschafter auf.