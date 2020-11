Gefüllte Nikolaus-Stiefel für Kinder in Wasserthaleben

„Das ist eine ganz tolle Idee und es entschädigt unsere Kinder für so manches, was dieses Jahr ausgefallen ist“, freut sich Gabriele Houvenaghel. Die Leiterin des Kindergartens Spatzennest ist am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Wasserthaleben vorbei gekommen, um Wehrleiter Manuel Wölbing einen riesigen Nikolausstiefel zu bringen. Den haben die Mädchen und Jungen mit Praktikanten im Kindergarten gebastelt und können es kaum erwarten, ihn am Nikolaustag gut gefüllt zurück zu bekommen. Gleiches gilt für die Nikolausstiefel, welche die 23 Mädchen und Jungen der Einrichtung jeweils zu Hause mit ihren Eltern basteln sollen. „Hier können sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen“, so Wölbing. Auch diese werden, am kommenden Freitag, bei der Feuerwehr abgegeben und am Sonntag vom Nikolaus mit weihnachtlichen Leckereien gefüllt persönlich ausgetragen.

Die Idee dazu stammt von Manuel Wölbing, Bürgermeister von Wasserthaleben, der sich mit Vertretern aller Vereine, die normalerweise den Weihnachtsmarkt im Ort organisieren und ausrichten, beraten hat. So haben sich Feuerwehr, der Förderverein des Kindergartens sowie der Karnevalsclub Froschhausen Gedanken gemacht, in welcher Weise man den Kindern in Wasserthaleben eine Freude machen könne. Anlass dafür war die Tatsache, dass der Weihnachtsmarkt und der damit einhergehende Besuch des Rauschebartes, aber auch Fasching und andere Veranstaltungen im Ort coronabedingt abgesagt werden mussten. Gerade hier würden sich die Kinder normalerweise in vielfältiger Weise einbringen. Sei es mit Kulturprogrammen oder selbstgebastelter Dekoration. Die Vereine hätten sich laut Wölbing mächtig ins Zeug gelegt, um Spenden für die Nikolaus-Aktion zu sammeln. „Wenn wir die nicht hätten, wäre es nicht gut bestellt um das kulturelle Leben im Ort“, lobte er deren Engagement. Das Angebot, selbstgebastelte Nikolausstiefel in der Feuerwehr abzugeben, gelte übrigens nicht nur für den Kindergarten. „Alle Kinder aus Wasserthaleben können das gern machen“, fordert der Bürgermeister auf.