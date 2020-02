Gehofen leuchtet fledermausfreundlich

Auf der Flugroute des Großen Mausohrs soll es bald dunkler werden. Dafür würde in Gehofen nicht das Licht ausgeknipst, sondern lediglich neue Lichtpunkte geschaffen mit LED-Beleuchtung, aber einem wärmeren und daher fledermausfreundlicherem Licht, erzählt Bürgermeister Sebastian Koch (SPD).

20.000 Euro hat das Thüringer Umweltministerium dafür spendiert. 14 Lichtpunkte sollen es werden rund um die Kirche in Gehofen und das Kloster Donndorf. In der Kirche Sankt Johann Baptist habe das Große Mausohr seine Wochenstube. Eine weitere im Kloster Donndorf.

Die Flugrouten im Kloster sind erfasst. Welche Routen die Fledermäuse in ihre Jagdgebiete in der Hohen Schrecke von Gehofen aus nehmen, sollte die Studie erfassen, berichtet Sebastian Koch. Vor zwei Jahren hat die Naturstiftung David diese in Auftrag gegeben, um Energiekonzepte unter den Gesichtspunkten von Naturschutz und Landschaftspflege in der Hohen Schrecke zu erarbeiten.

Die Gemeinde profitiert aber auch in anderer Hinsicht von der Studie. Bis ins Detail wurde die Beleuchtungssituation in Gehofen analysiert. Welche Artern von Laternen gibt es, welche Leuchtmittel werden verwendet, selbst Veränderungen an den Leuchten, die beispielsweise bei der Umrüstung auf LED vorgenommen worden waren, haben die Studienmacher festgehalten. Die Gemeinde verfügt so inzwischen auch über ein eigenes Leuchtenkataster. Die Studie gibt auch Empfehlungen zur Energieeinsparung und Umrüstung für die einzelnen Leuchtenmodelle der Gemeinde. Das lasse sich teilweise mit LED-Umrüstungsbaugruppen bewerkstelligen. Empfohlen wird auch eine bedarfsgerechte Steuerung, die in den späten Nachstunden eine Reduzierung des Maximalwertes ermöglicht. So haben Passanten noch gute Sehbedingungen und ein entsprechendes Sicherheitsgefühl werde weiter vermittelt. In einem Dimmplan könnten gleichzeitig die Fledermauswege im Dorf berücksichtigt werden.

Projekte mit dem Hohe-Schrecke-Verein und der Naturstiftung David

Für die Umsetzung der Studie hat die Gemeinde noch einmal 15.000 Euro bekommen. Als Auflage für die Förderung werde die Gemeinde einen alten Turm auf dem Gelände des ehemaligen Schießplatzes zu einem Fledermausquartier umgestalten.

Entstanden sind die Projekte in Zusammenarbeit mit dem Hohe-Schrecke-Verein und der Naturstiftung David. Zu ihnen unterhalte die Gemeinde einen guten Kontakt. Ohne solche Ansprechpartner werde man kaum auf die vielen Möglichkeiten und Förderungen, die es in Thüringen gebe, aufmerksam, sagt Sebastian Koch. Und sie nützen nicht nur den Tieren, sondern auch den Menschen.

Gefördert wurde die Gemeinde im Rahmen des geplanten Biosphärenreservats Südharz/Kyffhäuser, an dem sich auch die Region Hohe Schrecke beteiligen will. Das Thüringer Umweltministerium stellte dafür in diesem Jahr 900.000 Euro als Impuls für eine nachhaltige Entwicklung zur Verfügung. So solle die Entscheidungsphase über die endgültigen Grenzen der Biosphärenregion schon genutzt werden, um den Menschen hier zu zeigen, welche Entwicklungen möglich sind, heißt es beim Ministerium. Bereits während der zurückliegenden beiden Jahre hatte es einen moderierten Diskurs über die Pläne für die Biosphärenregion gegeben. Dabei hatten vor allem Bauern aus der Region immer wieder Bedenken geäußert, dass sie durch die Vorgaben der Biosphärenregion in der Ausübung ihres Berufes behindert werden könnten. Dabei gelten Einschränkungen nur für ganz bestimmte Kernzonen in Bereichen, die meist jetzt schon dem Naturschutz unterliegen.

Im Anschluss an den Moderationsprozess hatten die Kommunen selbst die Möglichkeit, Projekte für die Förderung einzureichen. „Die Kommunen können auf diese Weise zeigen, wie sie vor Ort Naturschutz, Tourismus und Regionalentwicklung in Einklang bringen“ , hatte Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund die Antragsfrist im Herbst 2019 eröffnet.