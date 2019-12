Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemeinden holzen massenhaft Borkenkäferbäume ab

Als Hackschnitzel fürs Heizkraftwerk der eigenen Stadtwerke warfen die toten Fichten aus dem Stadtwald von Sondershausen wenigstens noch Ertrag ab. In anderen Kommunal- und Kirchenwäldern im Kyffhäuserkreis allerdings sorgten nach der Borkenkäferplage massenweise abgestorbene Nadelbäume nicht nur für zusätzliche Fällarbeiten. Das Schadholz ließ sich meist nur mit Verlust losschlagen. Dürre setzte Laubbäumen in der Region besonders zu. Mit dem Holz der vielen vertrockneten Bäume, die jetzt gefällt werden müssen, weil sie so brüchig sind, dass sie zur Gefahr werden, ist kaum Gewinn zu erzielen. Neben den Einbußen beim Holzertrag sind Waldbesitzer zudem mit Kosten belastet, weil sie Bäume neu anpflanzen und schützen müssen.

Starker Borkenkäferbefall und extreme Trockenheit sorgten zwar auch im Sondershäuser Stadtwald für Baumsterben, nicht aber zu Einnahmeausfällen für die Stadtkasse. 130.000 Euro fließen dort wie für dieses Jahr geplant hinein, heißt es aus der Stadtverwaltung. Die Stadtwerke Sondershausen haben das gesamte Schadholz abgenommen und verfeuern im Heizkraftwerk nun ausschließlich Nadelholz. Einschläge in Buchenbestände gebe es nicht. Auch für 2020 sind laut Stadtverwaltung Holzerträge in Höhe von 50.000 Euro im Sondershäuser Haushalt eingeplant. Dafür sollen die Stadtwerke weiterhin vorwiegend Borkenkäferholz verfeuern. Um alle Schäden aufarbeiten zu können, müssten aber zukünftig Fördermöglichkeiten gesucht werden. Über 100 Jahre alte Buchen am Heiligenberg bei Großfurra seien stark betroffen von fehlenden Niederschlägen, schildert Rolf Wetzel vom Gemeindekirchenrat Großfurra die dramatische Lage im Wald, den die Kirchgemeinde bewirtschaftet. Die Riesen hätten trockene Baumkronen. Äste brächen auch bei Windstille ab. Damit sich der Bestand erholen könnte, so Wetzel, werde 10 bis 20 Jahre lang auf Holzeinschlag verzichtet. Um bereits angewachsene Jungbäume zu schützen, seien 700 Baumschutzhüllen gekauft und die Hälfte davon durch Freiwillige bereits angebracht worden. Die Kosten von 2100 Euro sollen aus dem Forstausgleichsfond der Landeskirche finanziert werden. Im Kommunalwald der Gemeinde Kyffhäuserland machen vor allem die Nadelhölzer nach Trockenheit und dem Borkenkäferbefall Sorgen. Das versuche man, abzuarbeiten, sagte Bürgermeister Knut Hoffmann (CDU). Verbote, Waldbereiche zu betreten, gebe es nicht. Auch auf dem Gebiet der Stadt Artern mussten Nadelbäume im Parkfriedhof gefällt werden, erklärt Antje Große, Pressesprecherin der Stadt. Den gesamten Bestand an Fichten auf drei Hektar Kommunalwald will die Gemeinde Obertopfstedt fällen, um zu verhindern, dass durch Borkenkäferbefall weitere Schäden entstehen. Etwa die Hälfte der Nadelbäume im Obertopfstedter Wäldchen haben 21 Kameraden der freiwilligen Feuerwehr sowie Mitglieder des Feuerwehrvereins Obertopfstedt und des Angelvereins Niedertopfstedt bereits abgeholzt, teilte die Gemeindeverwaltung mit. Bürgermeister René Kämmerer (CDU) und sein Stellvertreter Timo Braune hätten ebenfalls mit Hand angelegt. Etwa 30 Raummeter seien geschlagen worden. In einem zweiten Einsatz soll der verbliebene Teil abgeholzt werden. Über das Thüringer Soforthilfeprogramm für Trockenschäden erhalte die Gemeinde rund 7,50 Euro pro gefällten Festmeter an Zuschüssen. Dirk Unrein vom Niedertopfstedter Angelverein ist Forstfachmann und empfiehlt, die gerodete Fläche mit Eichensetzligen durch eine Fachfirma aufforsten zu lassen, die auch die Pflege der Setzlinge für zwei Jahre übernehmen soll. Das rechne sich, weil weniger Kosten für Nachpflanzungen oder zusätzliche Pflegearbeiten entfallen. Für die Aufforstung mit Eichen müssten etwa 7000 Euro investiert werden. 80 Prozent Förderung stehen in Aussicht, auf die Gemeinde entfielen 1400 Euro.