Gemeinderäte spenden fürs Kinderhospiz

Holzthaleben. Gemeinderäte und Bürgermeister Jörg Steinmetz (CDU) der Gemeinde Helbedündorf spenden die Aufwandsentschädigung der vergangenen Monate für einen guten Zweck. Immer zu Weihnachten wird das Geld – in diesem Fall 800 Euro – gesammelt. Der Bürgermeister rundete zudem auf 1000 Euro auf. In diesem Jahr sollte es dem Kinderhospiz in Tambach-Dietharz zu Gute kommen, nachdem die Gemeinderäte in den vergangenen Jahren für Kindergarten und Schule in der Gemeinde gespendet hatten. Übergeben wurde der Scheck am Montag an Lutz Schulz vom Kinderhospiz verbunden mit der Einladung, sich zum Tag der offenen Tür am 4. Juli die Einrichtung, in der Familien mit todkranken Kindern einen Aufenthalt ermöglicht, anzusehen.