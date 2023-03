Gemeinsam Grundkenntnisse in Ritteburg vertieft

Kalbsrieth/ Ritteburg. Knapp 90 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren im Bereich Artern absolvierten einen Ausbildungstag.

Die Feuerwehren aus dem Bereich Artern trafen sich jetzt nach längerer Corona- bedingter Pause zu einem gemeinsamen Ausbildungstag auf dem Gelände der Feuerwehr Kalbsrieth/Ritteburg. Darunter waren nach Angaben des Kreisbrandmeisters Sven Linke die Feuerwehren aus Artern, Borxleben, Gehofen, Heygendorf, Kalbsrieth/Ritteburg, Mönchpfiffel/Nikolausrieth, Schönfeld, Reinsdorf und Voigtstedt. Hinzu kamen noch Teilnehmer aus der Stadt Roßleben/Wiehe, die ihren Grundlehrgang Truppmann, erster Teil, gerade bei der Stützpunktfeuerwehr Artern absolvieren, heißt es.

Der Ausbildungstag wurde zuvor immer regelmäßig durchgeführt und von den Kameradinnen und Kameraden auch immer sehr gut angenommen. „Man lernt sich untereinander kennen, und es steht die Zusammenarbeit im Mittelpunkt – das wird in der Zukunft immer wichtiger“, erklärt Sven Linke.

Zusammenarbeitwird künftig immer wichtiger

So haben die Verantwortlichen am Samstag insgesamt 88 Kameraden der Feuerwehren auf dem Gelände begrüßen können. „Wir hatten fünf Stationen vorbereitet, an denen die Teilnehmer ihre Grundkenntnisse auffrischen konnten und bei denen die Teilnehmer des Grundlehrganges ihr Erlerntes noch einmal festigen konnten“, berichtet der Kreisbrandmeister.

Es seien die Themen Verkehrsabsicherung, Gefahren der Einsatzstelle, Erste Hilfe, Gerätekunde sowie Knoten und Stiche zur Rettung besprochen worden, und alles habe seine praktische Anwendung gefunden. Alle Teilnehmer seien voll motiviert gewesen und hätten viel Spaß bei den einzelnen Stationen gehabt.

„Es hat sich wieder gezeigt, dass eine solche gemeinsame Ausbildung die Kameradschaft fördert und auch Fragen nicht zu kurz kamen, denn in den Gesprächen konnte alles beantwortet werden“, freut sich Sven Linke. Der Kreisbrandmeister dankt den Teilnehmern für ihre Disziplin und ihr Engagement zum Ausbildungstag.

Zum Abschluss gab es den Angaben zufolge noch ein gemeinsames Mittagessen vom DRK-Betreuungszug Artern. Ein großes Dankeschön gelte den Ausbildern der Stützpunktfeuerwehr Artern, der Feuerwehr Kalbsrieth/Ritteburg und Gehofen, dem DRK-Katastrophenschutzzug Artern für die Mittagsverpflegung, der Gemeinde Kalbsrieth beziehungsweise der Feuerwehr Kalbsrieth/Ritteburg für die Unterstützung zur Durchführung der Veranstaltung, so Sven Linke.