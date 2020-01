Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Generalprobe für den Faschingsauftakt

„Wir treffen uns am Sonntag alle zur Generalprobe, da soll es noch den Feinschliff geben“, sagt Kathleen Kriegshammer, Vorstandsmitglied im Kulturverein Westgreußen. Dessen Mitglieder befinden sich gerade in der heißen Phase der Vorbereitungen auf die fünfte Jahreszeit. Denn der Verein richtet neben einigen Dorffesten auch den Fasching im Ort aus.

Zur ersten Veranstaltung in der närrischen Zeit wird am Samstag, 1. Februar, 20.11 Uhr, auf den Gemeindesaal der Gemeindeschenke eingeladen. Die Besucher könnten sich auf ein buntes und abwechslungsreiches Programm freuen, das sowohl Schautänze, Sketche und Büttenreden beinhalte und eine Dauer von maximal zweieinhalb bis drei Stunden haben soll. Die Auftritte in der Bütt, in deren Rahmen aktuelle Themen spitzzüngig aufgegriffen werden, seien natürlich selbst geschrieben, betonte Kathleen Kriegshammer. Einzelheiten zu den Programmpunkten wolle sie aber nicht verraten, davon sollen sich die Gäste überraschen lassen.

Erfreut sei der Vorstand, dass es im vergangenen Jahr in allen Tanzgruppen einen Mitgliederzuwachs gab, so dass es momentan knapp 50 aktive Mitglieder im Kulturverein gebe. Und für die geht es nach der närrischen Zeit auch gleich nahtlos weiter. Denn: Nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung, sei hier das Motto. Es steht zum Beispiel im Mai die Feier des Blütenfestes auf dem Plan. Und auch Oktoberfest, Martinsfest und der Weihnachtsmarkt laufen unter der Regie des Kulturvereins. „Wir sind eigentlich das ganze Jahr aktiv“, so das Vorstandsmitglied. Und zu jedem dieser Feste würden die Vereinsmitglieder ein eigens dazu passendes Programm einstudieren, nennt die Westgreußenerin eine Besonderheit.

Zu einer weiteren Veranstaltung, dem Seniorenfasching, wird am Sonntag, 2. Februar, ab 14.31 Uhr, eingeladen. Der Kinder- und Familienfasching soll dann am Samstag, 8. Februar, ebenfalls ab 14.31 Uhr, gefeiert werden, informierte der Vereinsvorstand.

Der Kartenvorverkauf findet am Sonntag, 26. Januar, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr auf dem Gemeindesaal statt.