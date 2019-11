Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geschwisterschule auf der Entbindungsstation

Unterricht für Geschwisterkinder bietet die Entbindungsstation im KMG Klinikum Sondershausen seit dieser Woche an. Vorbild ist das KMG Klinikum Güstrow, dort gibt so einen Kurs bereits seit 10 Jahren. Zehn Kindern hatten sich gemeinsam mit ihren Eltern am Mittwoch auf den Weg zum Krankenhaus gemacht.

Im Mittelpunkt des Kurses standen dann aber nicht die Eltern, sondern allein die Geschwisterkinder. Ihnen wurden wichtige Handgriffe gezeigt und worauf es im Babyalltag ankommt. Dafür standen den Kindern im Alter zwischen 4 und 10 Jahren drei erfahrene Kinderkrankenschwestern zur Seite. Kinderkrankenschwester Anja Selle-Böhme leitete den Kurs. Sie und ihre Kolleginnen nahmen sich viel Zeit.

Kleiner Helfer beim Windeln wechseln

Natürlich wurde das Prozedere wie Windeln wechseln, Baden oder das Tragen mit Hilfe einer Puppe geübt. Wissbegierig zeigten sich die kleinen Kursteilnehmer, auch wenn sie manchen Handgriff bereits kannten, weil ihnen diesen bereits ihre Eltern beigebracht hatten. „Ich finde, es ist eine gute Idee, dass unter fachlicher Anleitung solch ein Kurs für Geschwisterkinder angeboten wird, darum bin ich auch mit meiner Tochter gekommen, obwohl ich mein zweites Kind voraussichtlich um den Jahreswechsel erwarte“, sagte Julia Wondrak aus Sondershausen.

Als Lohn für die gelehrigen Teilnehmer winkte am Ende eine Teilnehmerurkunde und ein Geschwisteransticker. „Ich war überwältigt von der großen Resonanz und den leuchtenden Kinderaugen“, sagte Kinderkrankenschwester Diana Hübler.

Das KMG Klinikum will sein Angebot an Kursen in diesem Bereich noch ausbauen. Angekündigt wurden noch ein Säuglings,- Tragetuch,- und Notfallkurs. Viermal im Jahr will das Krankenhaus künftige und frisch gebackene Eltern dazu einladen. Einen Informationsabend für werdende Eltern wird es am 4. Dezember 18 Uhr im Konferenzraum des KMG Klinikum Sondershausen geben, erläutert Kursleiterin Anja Selle-Böhme.