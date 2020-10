Gibt es in Roßleben einen Feuerteufel?

In Vollbrand: Eine Gartenlaube am 26. Oktober in Roßleben.

Hell und weithin sichtbar loderten die Flammen. Am Montagabend brannte in Roßleben erneut eine Gartenlaube ab. Die Kriminalpolizei nahm den ganzen Dienstagmorgen Spuren auf – und ermittelt nun wegen Brandstiftung. Gibt es im Ort einen Feuerteufel? „Wir hoffen mal, nicht. Aber merkwürdig ist das Ganze schon“, sagte Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD). Denn die Laube in der Kleingartenanlage Am Weinberg hinter der Zuckerfabrik, die durch das Feuer vollständig zerstört wurde, stand seit Jahren leer. Ein technischer Defekt kann also ausgeschlossen werden.

Erst am 1. September waren in der Anlage zwei leerstehende Lauben abgebrannt. Damals war man noch von einem Elektroschaden als Ursache ausgegangen. „Inzwischen gehen wir auch hier von Brandstiftung aus“, bestätigte Polizeisprecherin Vanessa Lundershausen.

Zum aktuellen Brand: Kurz vor 19 Uhr wurden die Flammen von Anwohnern bemerkt. „Gemeinsam mit den Kameraden aus Bottendorf konnte der Brand zügig und routiniert unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden“, sagte Mathias Seifert von der Feuerwehr Roßleben. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf 6000 Euro. Personen kamen nicht zu schaden.

Im Sommer hatte eine Serie von Vandalismus-Taten (zerstörte Leuchten, Graffiti) den Ort beschäftigt. Sauerbier: „Zuletzt war es ruhiger.“ Allerdings: Nun wurde der Elektroschrott-Container in der Thomas-Mann-Straße aufgebrochen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Brand. Wem sind Personen aufgefallen, die sich verdächtig in der Kleingartenanlage verhielten? Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon: 03632/6610 entgegen.