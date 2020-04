Glocke in Sondershausen mahnt an Schrecken des Bombenkriegs

Drei klare Klänge schickte die Glocke am frisch eingeweihten Mahnmal in den Himmel über der Güntherstraße, bevor am Mittwoch um 17.30 Uhr von allen Glockentürmen der Sondershäuser Innenstadt Läuten ertönte. Damit wurde an die schrecklichen Ereignisse am 8. April 1945 erinnert.

Stahlstreben halten eine zum Andenken der Bombentoten geweihte Glocke, die jetzt aus dem Turm der Trinitatiskirche geholt worden war, um Platz für eine neue zu schaffen. Foto: Timo Götz

Damals vor genau 75 Jahren kamen bei einem Luftangriff auf Sondershausen 181 Menschen ums Leben. Das Gedenken daran soll nun auch das Glocken-Mahnmal an der Güntherstraße erhalten. Dort legte Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) am Mittwoch Blumen nieder und versprach eine festliche Einweihung, wenn so ein Veranstaltung wieder möglich sei.