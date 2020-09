Glocken läuten zum Tag des Friedens

Kloster Donndorf. Andacht am 21. September in Kloster Donndorf.

Das Kirchspiel Wiehe im östlichen Teil des Kyffhäuserkreises lädt am Montag, 21. September, anlässlich des Internationalen Tags des Friedens zu einer Friedensandacht in die St.-Laurentius-Kirche in Kloster Donndorf ein. Im ganzen Kirchspiel werden an diesem Tag zwischen 18 und 18.15 Uhr die Glocken der Kirchen zeitgleich gegen Krieg und für friedliche Lösungswege in der Politik, aber auch darüber hinaus läuten, besagt eine Ankündigung.

Anschließend solle in der Andacht der Segen Gottes für friedliche Wege erbeten werden, informiert Pfarrer Helfried Maas vom Kirchspiel Wiehe.