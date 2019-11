Glockenläuten und Andacht in Seehausen

Samstagabend kurz nach 19 Uhr läuteten in der Dreifaltigkeitskirche im Bad Frankenhäuser Ortsteil Seehausen, wie in Oldisleben und Ringleben auch, die zum Pfarrbereich Oldisleben gehören, die Glocken. Wenige Augenblicke zuvor hatte vor genau 30 Jahren in der DDR das Politbüromitglied Günter Schabowski bei einer Pressekonferenz gesagt, dass ständige Ausreisen über ­alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen können. Auf die Nachfrage, ab wann das in Kraft tritt, stammelte er beim Blick auf einen Zettel ins Mikrofon: „Nach meiner Kenntnis… ist das sofort, unverzüglich“. Die Mauer fiel, die DDR und die Welt veränderten sich.

Aus Anlass des Mauerfalls vor 30 Jahren erklang in der Seehäuser Kirche festliche Musik mit dem Bläserensemble Aero-Art. Pfarrerin Steffi Wiegleb, sie übernahm die kurze Andacht für den erkrankten Pfarrer Reinhard Süpke, sprach von einem ganz besonderen Tag in der Geschichte. „Damals wie heute braucht es Mut, Kraft und Ausdauer, um eine Mauer zu überwinden“, sagte. Damals wie heute verbinde die Musik die Menschen. Der Klang, die Seiten des Lebens, können hell und dunkel sein. Und nachdenklich fragte sie ins Publikum: „Was ist noch offen von den Hoffnungen von damals?“

Seit etwa zehn Jahren gibt es das Bläserensemble Aero-Art in der Quintett-Besetzung mit Matthias Koch, Udersleben, Erste Trompete, Peter Kleine, Sömmerda, Zweite Trompete, Ilse Lachenmaier, Wiehe, Waldhorn, Gottfried Nuernberger, Sondershausen, Posaune, und Daniela Kämmerer, Greußen, Posaune/Tuba. Unterstützung gibt es durch Jasmin Koch aus Udersleben am Flügelhorn, die an diesem Abend auch durchs Programm führte und viel Wissenswertes zu den Komponisten und Stücken zu erzählen hatte.

Zuerst von der obersten Empore der Kirche aus, dann im Altarraum erklang festliche Musik von Komponisten aus dem europäischen Raum, aus der Zeit der Renaissance, des Barock, aber auch moderne Stücke. Da gab es für die Laienmusiker viel Applaus und eine gewünschte Zugabe am Ende.

Freiheit bedeutet nicht nur das Reisen

Bratwurstduft zog in das Gotteshaus. Draußen gab es Deftiges vom Rost und Getränke. Das Konzert setzte sich, wie Matthias Koch sagte, aus gewünschten Stücken der Ensemblemitglieder zusammen, dessen musikalischer Leiter Gottfried Nuernberger ist.

„Musik ist grenzenlos, öffnet Herzen, sie drückt mehr aus, als man mit Worten sagen kann. Es ist ein besonderes Gefühl, an diesem Tag ein Konzert zu geben, dann noch in einer Kirche. Kirchen gaben damals in der DDR Raum, um gesellschaftliche und politische Herausforderungen friedlich zu lösen“, so Koch. Und wie hat er den Fall der Mauer erlebt? „Ich war bei einer politischen Veranstaltung, die es damals ja vielfach gab, im Kinosaal in Oldisleben. Plötzlich ging die Tür auf, jemand kam herein und sagte, dass die Grenzen offen sind. Das hat ihm so schnell kaum jemand geglaubt. Mein Vater und ich sind dann am nächsten Wochenende in den Harz nach Goslar ge­fahren. Es ist für mich als Musiker auch schön, dass ich an die Orte fahren kann, wo die Komponisten lebten, an die Stellen zu gehen, wo sie die Inspiration hatten“, schildert Matthias Koch.

An der Freiheit festzuhalten, offen zu sein, nicht zu vergessen, was war, anzupacken, Verantwortung zu übernehmen – das ist die Botschaft an diesem 9. November von Pfarrerin Steffi Wiegleb. „Das Gute überwiegt“, blickt sie auf die 30 Jahre zurück. „Aber es gab auch Schattenseiten, Betriebe wurden geschlossen, viele Menschen wurden arbeitslos, viele verließen die Region. Vieles kam anders als gehofft. Freiheit bedeutet nicht nur das Reisen. Sondern auch, Entscheidungen zu treffen und mit den Konsequenzen umzugehen.“

Die Pfarrerin hatte am Samstagabend um 22 Uhr, wie sie es seit einigen Jahren tut, aus Anlass des Mauerfalls zu einer Andacht in die Bendelebener Kirche eingeladen. Es ist eine Veranstaltung ihres Pfarrbereiches Kyffhäuserland. In der Andacht gab es auch eine Aktion. Gemeinsam wurde eine Mauer aus Kartons eingerissen. In den Kartons waren Kerzen mit der Aufschrift „Wir waren auf alles vorbereitet, nicht auf Kerzen und Gebete.“ Ein Satz eines einstigen SED-Politbüromitgliedes. Zudem waren in den Kartons Süßigkeiten aus Ost und West.

„Als die Mauer fiel, war ich 15 Jahre alt und auf Klassenfahrt in Polen. Wir haben davon nichts mitbekommen, erst, als wir zu Hause waren. An dem Montag im Unterricht spürte man die Unsicherheit der Lehrer. Diese gab es sicher überall, keiner wusste so richtig, was nun passiert, welche Entwicklung es gibt“, schildert Steffi Wiegleb.