Sechs Meter lang ist die Ahnentafel Goethes, die Barbara Heuchel, Vorsitzende der Sondershäuser Ortsvereinigung der Goethe-Gesellschaft Weimar (rechts), am Computer erstellt hat. Gästeführerin Edith Baars hat zur Recherche beigetragen.

Goethes unbekannte Verwandte in der Kyffhäuserregion

Sondershausen. Unglaublich: Goethe selbst legte wenig Wert auf seine Abstammung väterlicherseits. Dabei führen die Spuren seiner Vorfahren unweigerlich in den heutigen Kyffhäuserkreis. Das stachelte Barbara Heuchels Ehrgeiz an. Akribisch recherchierte die Vorsitzende der Sondershäuser Ortsvereinigung der Goethe-Gesellschaft Weimar, um leere Stellen in des Dichters Ahnenreihe zu füllen.