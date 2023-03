Greußen: Ganz nebenbei Höchstleistungen vollbracht

Greußen. Dank und Anerkennung für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr. 135 Einsätze standen 2022 zu Buche.

Wer sich für die freiwillige Feuerwehr entscheidet, für den ist klar: das Ehrenamt verlangt viel ab. Zur Jahreshauptversammlung nutzte Wehrführer René Schwara die Gelegenheit, sich für den unermüdlichen Einsatz der Kameradinnen und Kameraden zu bedanken und die vielen Einsätze und Leistungen des vergangenen Jahres noch einmal in Erinnerung zu rufen.

So gab es im vergangenen Jahr fast keinen einzigen Tag, an dem das Gerätehaus nicht belebt war – ob für Treffen zum Einsatz, zum Ausbildungsdienst oder zur Jugendarbeit sowie für die Pflege der Einsatzfahrzeuge oder zur Sanierung des Gebäudes, immer waren Kameraden zur Stelle. „Das alles passiert neben Beruf und Familie und verdient höchsten Respekt“, fand Schwara anerkennende Worte für die insgesamt 83 Mitglieder der Feuerwehr, zu denen sich zuletzt mit Katharina Stange und Nataly Weidhaus zwei neue in die Einsatzabteilung gesellten.

Auch wenn die Ausbildung pandemiebedingt erst im April wieder Fahrt aufnehmen konnte, wurden dennoch 18 Dienstversammlungen und Ausbildungsabende mit durchschnittlich 27 Teilnehmenden durchgeführt.

Viele Brandstiftungen und erweitertes Einsatzgebiet

Im Einsatz waren die Kameraden im vergangenen Jahr insgesamt 1947 Stunden. Man sei zu 135 Einsätzen durchschnittlich mit elf Kräften ausgerückt. Ingo Wolf, Kreisbrandmeister und stellvertretender Wehrführer, resümierte, dass den Kameraden neben den Auswirkungen des Klimawandels wie Sturm, große Trockenheit und Hitze vor allem die große Anzahl der Brandstiftungen zu schaffen machten – 49-Mal rückten die Einsatzkräfte wegen einer Brandstiftung aus.

Insgesamt sei festzustellen, dass sich das Einsatzgebiet erweitert habe. So sei man nicht nur im Stadtgebiet und dem Bereich der Bundesstraße 4 tätig, sondern auch in den Ortsteilen der Landgemeinde und in Orten der Verwaltungsgemeinschaft Greußen. Zehn Mal sei man überörtlich angefordert worden, so zum Beispiel in Reinsdorf, Bothenheilingen oder Badra.

Grund zum Feiern gab es im vergangenen Jahr auch: 145 Jahre Feuerwehr, 30 Jahre Jugendfeuerwehr und 20 Jahre Feuerwehrhistorik in Greußen wurden im September im feierlichen Rahmen würdig begangen und bildeten den Höhepunkt der Feierlichkeiten, zu denen auch viele weitere Ausflüge und Veranstaltungen zählten.

Viel Positives hatte dann auch Jugendwart Marcus Lange zu berichten. Mit 37 Mitgliedern zählt die Jugendfeuerwehr zu den mitgliederstärksten im westlichen Teil des Landkreises.

Mit Beförderungen und Auszeichnungen endete der offizielle Teil der Versammlung.