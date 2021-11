Greußen: Posaunenchor spielt zur Andacht

Greußen. Das Adventskonzert der Kirchengemeinde in Greußen ist abgesagt. Aber der Posaunenchor Greußen wird spielen am 4. Dezember.

Das Adventskonzert des Ökumenischen Chores Greußen, geplant am kommenden Samstag, werde aufgrund der pandemischen Lage nicht stattfinden können. Das teilte der evangelisch-lutherische Kirchengemeindeverband Greußen-Großenehrich mit. Stattdessen werde die Kirchgemeinde zur Adventsandacht am Samstag, den 4. Dezember, um 17 Uhr einladen. Der Posaunenchor Greußen wird in der St.-Martini-Kirche in Greußen auftreten.