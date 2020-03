Greußener bauen Spuckschutz-Wände gegen Ansteckung

Das Acrylglas wird knapp aus dem Tischlermeister Peter Georgi und Werbestudioinhaber Ralf Wiesemann in wenigen Tagen schon mehr als 100 Spuckschutz-Wände für Arztpraxen, Behörden und die Sparkassenfilialen im Kyffhäuserkreis gebaut haben.

Eine Lieferung mit dutzenden Quadratmetern des transparenten Materials aus dem die beiden Unternehmer aus Greußen die von Georgi selbst entworfenen Aufbauten herstellen, fiel in dieser Woche bereits aus. Es gebe aber reichlich Bestellungen für die Trennwände. „Wenn wir jetzt ordern, sind die Preise bei einigen Herstellern auf einen Schlag doppelt so hoch“, berichtet Wiesemann von Folgen der drastisch gestiegenen Nachfrage.

Mit den Trennwänden aus Acrylglas können sich Mitarbeiter und Kunden, die am Tresen in direkten Kontakt kommen, vor Speicheltröpfchen, die beim Sprechen unwillkürlich ausgestoßen werden, schützen und behalten trotzdem Blickkontakt untereinander.

„Das ist absolut sinnvoll, um in Bereichen in denen es ohne ein direktes Gespräch mit Patienten oder Kunden nicht funktioniert, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern“, schätzt Ärztin Ute Suttner ein. In ihrer Praxis in Greußen hat Georgi eine seiner ersten Spuckschutz-Wände installiert. Genau nach Maß, damit möglichst keine Spalten zwischen Tresenoberfläche und Acrylglas bleiben.

Darauf werde bei vielen Behelfskonstruktionen, die er in Supermärkten, Tankstellen oder auch Arztpraxen gesehen habe nicht geachtet, kritisiert der Obermeister der Tischlerinnung im Kyffhäuserkreis. So wiesen einige Exemplare scharfe Kanten auf, viele seien außerdem nicht kippsicher aufgebaut. „Oft wird auch vergessen, vorzubeugen, dass sich Kunden an den durchsichtigen, aber stabilen Scheiben nicht die Köpfe stoßen.“ Georgi hat Aufkleber entworfen, die sichtbar an der Acrylfläche angebracht werden können und gleichzeitig noch Hygienetipps verbreiten.