Greußener dämpft die Wut übers schleichende Vergessen

Seine Erfahrung mit der tückischen Krankheit, an die er vor mehr als zehn Jahren seine eigene Frau verlor, teilt Wilfried Georgi gern weiter mit Menschen, die demenzkranke Angehörige pflegen. „Ich will wenigstens mit Aufklärung helfen, wo die Medizin noch immer keine Heilung bringt“ steckt sich der Greußener, der am Samstag seinen 87. Geburtstag feierte, weiter Ziele.

Vor 20 Jahren hat er begonnen Selbsthilfegruppen für Menschen aufzubauen, die oft mehr unter den Folgen der Demenz leiden als die Erkrankten, um die sie sich kümmern.Georgi selbst suchte selbst vergeblich nach Hilfe und dem Austausch mit anderen Betroffenen, als ihn im Jahr 2000 die niederschmetternde Nachricht traf, dass seine Ehefrau an Alzheimer erkrankt war. Für ihn war es keine Frage, sich der Aufgabe zu stellen, die geliebte Partnerin zu pflegen, egal wie schlimm es kommt. „Natürlich aber stand auch ich damals vor einem Berg an Fragen, die ich mir gern im Austausch mit anderen Betroffenen beantwortet hätte.“ Seine Suche nach einer Selbsthilfegruppe im Kyffhäuserkreis blieb erfolglos. In Thüringen gab es derartige Gruppen überhaupt nur in Zella-Mehlis und Jena. „Über eine solche Entfernung ist ein sinnvoller Austausch undenkbar“, stellte Georgi für sich fest.

Der Entschluss, selbst eine Gruppe in Greußen ins Leben zu rufen, reifte dann, als er bei einer Veranstaltung der Deutschen Alzheimergesellschaft mit der Seniorenheimleiterin Gudrun Knoch eine Gleichgesinnte aus Greußen traf. Es blieb nicht bei der Greußener Gruppe. Insgesamt zehn Treffpunkte für Angehörige Demenzkranker rief Georgi innerhalb von 20 Jahren im Kyffhäuserkreis, unter anderem in Sondershausen, Bad Frankenhausen und Roßleben, zwei aber auch im Landkreis Sömmerda und eine in Bad Langensalza ins Leben. Außer in Greußen übernahm er persönlich nie die Leitung. Die Betroffenen sollten sich eigenständig organisieren. Das klappte nicht überall. Nur drei Gruppen blieben bis heute bestehen.

Unabhängig von der Arbeit in den Gruppen versuchte Wilfried Georgi immer auch, Informationen um die Demenz und vor allem den Umgang anderer Menschen mit den Erkrankten in Vorträgen und Gespächsrunden zu verbreiten. „Zwar konnte ich dabei zum großen Teil auf meine eigenen Erfahrungen zurückgreifen. Im Laufe der Zeit habe ich mir aber auch einen beachtlichen Wissensschatz zu dem Thema angeeignet.“ Den teilt er auch weiterhin gern mit jedem, der ihn darauf anspricht. Von Vortragsreisen, die ihn noch bis vor kurzem durch ganz Mittel- und Nordthüringen geführt haben, nimmt er inzwischen mit Rücksicht auf seine eigene Gesundheit Abstand.

Außerdem hat er das Gefühl, im persönlichen Gespräch mit Betroffenen viel mehr Unterstützung geben zu können als mit Vorträgen auf großen Bühnen. Zwei Jahre lang hat er als Thüringer Landesvorsitzender der Alzheimergesellschaft daran gearbeitet, möglichst viel Wissen über die Krankheit zu verbreiten.

„Es ist mittlerweile so viel mehr über Demenz in der Gesellschaft bekannt als damals, als ich zum ersten Mal nach Informationen darüber suchte. Allerdings ist es immer noch in erster Linie eine Sache des direkten Austauschs von Mensch zu Mensch, Sicherheit für Umgang mit geliebten Angehörigen, bei denen die Krankheit unaufhörlich fortschreitet, zu geben.“ Dafür hat sich der gelernte Tischler, der lange ein eigenes Unternehmen in Greußen führt, einige praktische Hilfen für den Alltag Demenzkranker und ihrer Angehöriger ausgedacht.

So entwarf er Visitenkarten, die Begleiter von Erkrankten in zunächst peinlichen Situationen an die Beteiligten verteilen und so diskret um Entschuldigung für auffälliges Verhalten der betreuten Person bitten können. Auf der Karte wird kurz erklärt, dass es sich dabei um Folgen einer Demenz handelt.

Eine andere sollten Erkrankte, so die Idee Georgis, selbst immer mit sich führen. „Orientierung ist mein Problem“ ist darauf zu lesen, verbunden mit der Bitte, eine vertraute Person, deren Telefonnummer auf dem Kärtchen vermerkt werden kann, zu informieren. So lasse sich die schwierige Lage, wenn Erkrankte sich plötzlich den Heimweg nicht mehr finden, wirkungsvoll entschärfen, erklärt Wilfried Georgi. Er verteilt die Karten bei jeder Gelegenheit. Sie sind in Arztpraxen und bei den Selbsthilfegruppen zu bekommen.

Für seine Arbeit erhielt Wilfried Georgi 2007 die Thüringer Rose, eine der höchsten Auszeichnungen für ehrenamtliches Engagement im Freistaat. Sowohl bei der Ehrenamtsgala des Landes als auch der des Kyffhäuserkreises wurde sein Wirken gewürdigt.