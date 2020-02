An gekonnten Tanzeinlagen und bissigen Anspielungen auf die Stadtpolitik hatten die Besucher bei der Prunksitzung vom Greußener Karnevalsclub ihre Freude..

Greußener Narren mit drei Mariechen und einem entführten Sandmann

Der Sandmann wurde in die Bruchbude von Schokoladenfabrik in Greußen entführt. Besitzer Willy Wonka nahm ihn als Geisel, um die Stadt zu erpressen. Vergeblich, denn im Rathaus war gerade mal niemand zu erreichen. Nicht einmal einer von jetzt zwei ehrenamtlichen Beigeordneten des Bürgermeisters konnte er mit seinem Schurkenstreich aus der Deckung locken. Schließlich scheiterten sogar ein Terminator und der Vorzeige-Ossi Olaf Hubert mit ihrem Befreiungsversuch. Ein Rettungsschwimmer in Rot, der behauptete, die Berliner Mauer niedergesungen zu haben, flog aus der Eingreiftruppe. Er solle sich im städtischen Schwimmbad melden, da würden Bademeister gesucht.

Auch die Schokoladenfabrik-Ruine kam noch mal zu Ehren, als Räubernest der Flodders. Foto: Götz, Timo / Timo Götz Spitze Satire schleuderte die Karnevalstruppe aus ehemaligen Fußballern bei der Prunksitzung des Greußener Karnevalsclubs von der Bühne in Richtung Stadtpolitik. Davon ließ sich Greußens Bürgermeister René Hartnauer (SPD) aber nicht abschrecken und trat beim Finale selbst mit der närrischen Truppe ins Rampenlicht. Die Hobby-Komödianten ernteten tosenden Beifall vom Publikum im fast voll besetzten Saal des Karnevalsvereins. Schon die Bambinis sind in Greußen auf der Bühne ganz groß und tanzten zur Melodie des Films und Musicals König der Löwen. Foto: Götz, Timo / Timo Götz Die Tanzgruppen, die das Bühnenprogramm mit viel Schwung und tollen Kostümen bereicherten, tanzten auch ihre Zugaben mit viel Freude. Drei Tanzmariechen bieten die Greußener Narren in diesem Jahr auf. Und die wurden auf der Bühne sogar noch von einem gerade einmal vier Jahre alten Nachwuchs-Talent unterstützt. Das beeindruckte auch die Gäste vom Festkomitee Erfurter Carneval, die mit Bauer Uli selbst einen Büttenredner in Greußen auf die Bühne schickten. Im Greußener Verein traue sich niemand in die Bütt, wie Vereinspräsident Friedhelm Glasen bedauert. Dafür seien die Tanzgruppen und Satirestücke spitze.