Große Vielfalt zur Sondershäuser Rassegeflügelschau

Tollbunt, braun-porzellanfarbig oder rot gestreift – die Farbschläge, die es bei der landesoffenen Rassegeflügelschau Samstag und Sonntag im Sondershäuser Klubhaus Stocksen zu sehen gab, klang für Laien abenteuerlich, Geflügelzüchter verhieß es große Vielfalt. Auf diese war Frank Ohlendorf vom Verein für Rassegeflügel und Zucht Sondershausen und Umgebung besonders stolz. 19 Mitglieder hat der Verein, mancher jenseits der 80 Jahre, und dennoch habe man eine große Rassegeflügelschau organisieren können. 68 Aussteller mit rund 360 Tieren, Gänse, Tauben und Hühner, wurden den Preisrichter vorgeführt. Züchter aus dem Kyffhäuserkreis, aber auch aus den Nachbarkreisen Sömmerda und Nordhausen waren vertreten.

Nicht nur für den Verein und seine Mitglieder ist ein solche Schau ein Kraftakt, berichtet Klaus Ohlendorf. Seit Montag waren die Vereinsmitglieder jeden Tag unterwegs, haben Käfige abgeholt und aufgebaut, Die Tiere angenommen und am Freitag die Preisrichter empfangen. Hilfe gab es, darüber freut sich Ohlendorf, von befreundeten Züchtern aus den Vereinen in Niederspier und Badra.

Das Hobby der Rassegeflügelzucht aber werde immer seltener ausgeübt, erzählt Klaus Ohlendorf. Im Kreisverband im westlichen Kyffhäuserkreis – es gibt nach wie vor zwei Kreisverbände – sind noch neun Vereine aktiv. Nur drei Schauen habe es in diesem Jahr gegeben, bedauert der Sondershäuser Klaus Ohlendorf. Neben dem Beruf zu züchten und sich im Verein zu engagieren, sei schwer, das beobachte er seit Jahren. Obwohl sich auch immer wieder gerade Kinder und Jugendliche für das Hobby begeistern können.

In zwei Jahren, wenn der Sondershäuser Verein sein 125-jähriges Bestehen begeht, wollen die Vereinsmitglieder noch eine größere Schau organisieren, kündigt Klaus Ohlendorf an. Über eine Chronik verfügt der Verein bereits und die bietet auch allerlei interessante Details aus der Geflügelzucht in Sondershausen und Umgebung. So war früher der Fürst ein Förderer des Vereins, Apotheker- und Forstmeister Mitglied und zur Nationalen Rassegeflügelschau in Hannover reiste in den 1890er-Jahren ein Mitglied des Sondershäuser Vereins mit dem Zug und seinen Tieren.

Über den Erfolg des Hohenebraer Rassegflügelzüchters ist nichts bekannt. Aber zur Rassegeflügelschau am Wochenende wurde etliche Preise vergeben. Am Freitag war bereits die Jury besetzt mit acht Preisrichtern durch die Halle gegangen und hatte die Hühner, Tauben und Gänse bewertet. Gleich 20-mal Vorzüglich und damit die Höchstpunktzahl wurde vergeben, erzählt Klaus Ohlendorf.