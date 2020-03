Große Worte: Ein Weg aus der Einsamkeit

Hannah tippt mit dem Finger auf das Display. Acht neue Nachrichten in drei Chats. Aber: Keine persönliche Nachricht. Einsamkeit. Werner schaut auf die Uhr. Er braucht heute nicht los, um Jonas abzuholen. Die Kita hat zu. Einsamkeit. Ines brüht sich eine einzelne Tasse Kaffee. Heute trägt sie kein Make-Up. Der Salon ist geschlossen. Einsamkeit.

Diese Zeit macht Menschen einsam. Manche einsamer, als sie es vorher schon waren. Einsamkeit kann krank machen. Krank vor Sehnsucht danach, nicht alleine dazustehen. Alleine mit dem eigenen Leben, alleine mit allem, was einen bewegt: Freude, Angst, Wut, Trauer. Alleine und ohne etwas teilen zu können, was einen gerade angeht.

Das Ich braucht ein Du, das Ich braucht ein Gegenüber, sonst verkümmert es. Da sind Menschen, die sagen Du zu Gott. Mich lässt die Hoffnung nicht los, dass wir nie alleine stehen. Und dass unser Leben nicht egal ist. Ein Gebet, das muss man nicht kennen. Es passiert. Die feinen und „guten“ Worte sind nicht das, worauf es ankommt.

Auf die Sehnsucht kommt es an. Und die Sehnsucht kommt aus den Herzen. Sie fragt nicht nach Vokabeln, sondern nach einer Adresse. Für mich ist diese Adresse Gott. Ich glaube, dass er mir meine Sehnsucht glaubt. Die Sehnsucht danach, dass ich ganz sein will und heil sein will. Dass ich mich um andere sorge und sie sich um mich.

Und dass ich durch das alles mit den Menschen und mit Gott verbunden bin. Das ist mein Pflaster gegen die Einsamkeit in dieser Zeit. Hoffentlich in jeder Zeit. Ich glaube: Gott hört uns, weil er unsere Sehnsucht kennt. Auch die Sehnsucht nach dem Weg aus unseren Einsamkeiten.

Nadine Greifenstein ist Pfarrerin im Pfarrbereich Bad Frankenhausen.