Kay Knobloch ist Bürgermeister in Großenehrich.

Großenehrich: Haushalt ist bestätigt

Der Haushalt der Stadt Großenehrich ist von der Kommunalaufsicht im vergangenen Monat bestätigt worden, informierte Bürgermeister Kay Knobloch (Bürgerinitiative „Wir für Großenehrich“). Damit könne man nun in die Planung für Investitionen und Sanierungsmaßnahmen gehen. Er teilte zudem mit, dass die Mitarbeiter des Bauhofes im Zeitraum von etwa sechs Wochen vor Beginn der Vogelschutzzeit, am 1. März, in allen Ortsteilen Baumschnittarbeiten zur Sicherung und Pflege durchgeführt hätten. Für den Einsatz bei der Bewältigung dieses Pensums bedankt er sich bei den Bauhof-Mitarbeitern.