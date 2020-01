Die Hoheiten aus dem Kyffhäuserkreis verstehen es, für ihre Region zu werben. Am Samstag, beim Auftaktwochenende der Grünen Woche in Berlin, waren einige dabei.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grüne Woche: Hoheiten und Spezialitäten vom Kyffhäuser

„Viel Spaß noch, vielleicht kommen sie ja mal in Sondershausen vorbei“, sagt Jennifer Gisizki mit einem freundlichen Lächeln. Die 17-jährige ist amtierende Sondershäuser Blutbuchen-Königin und in der Thüringenhalle bei der Grünen Woche in Berlin unterwegs. Soeben hat sie sich von einem Messebesucher verabschiedet, dessen Fotowunsch sie erfüllte und einen Flyer mit auf den Weg gab.

Nur langsam kommt sie voran. Das liegt zum einen daran, dass in der Messehalle dichtes Gedränge herrscht – zu Tausenden strömen die Besucher hier durch, um sich an den Thüringer Ständen zu informieren und auch das eine Grüne Woche in Berlin: Bei der Grünen Woche in Berlin warb der Kyffhäuserkreis mit einem mobilen Hofladen , in dem Produkte regionaler Erzeuger angeboten wurden, und einigen Hoheiten , wie Blutbuchenkönigin, Fliederkönigin oder Laubkönig , für den Landkreis und die Kyffhäuserregion. Der Stand in der Thüringenhalle der Messe hatte großen Zuspruch. Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow stattete ihm einen Besuch ab. Foto: Christoph Vogel oder andere Erzeugnis zu verkosten. Zum anderen sind es viele der Messebesucher, die beim Anblick der königlich Gekleideten inne halten. Was es mit der Blutbuchen-Königin auf sich habe, möchten sie zunächst in Erfahrung bringen. Auch über den Kyffhäuserkreis und Sondershausen, Jennifers Heimatstadt, wird die Hoheit ausgefragt. Charmant und freundlich beantwortet sie alle Fragen, erfüllt Autogramm- und Fotowünsche. Für die Sondershäuser Schülerin ist es der erste Besuch der internationalen Messe. „Es ist sehr aufregend und interessant“, so ihr erster Eindruck. Jennifer ist am Samstag mit ihrer Mutter im Pkw angereist und übernachtet bei Freunden, um am Sonntag beim großen Treffen der Hoheiten dabei sein zu können. Ihr Ziel ist es, den Kyffhäuserkreis, die Stadt Sondershausen sowie den Verein „Statt Urwald – Kulturwald am Possen und Hainleite zu vertreten und bekannter zu machen. Die Vielfältigkeit, in der sich die Bundesländer auf dem Messegelände präsentieren sowie die Teilnahme zahlreicher Nationen aus aller Welt „und deren Herzlichkeit“. imponieren der 17-Jährigen sehr. Der Laubkönig aus Udersleben hat die Hofdamen dabei Zudem sei es ihr Wunsch, viele Leute kennenzulernen und sich mit anderen Hoheiten auszutauschen. Um die Mittagszeit trifft sie – zusammen mit anderen Hoheiten des Landkreises, wie der Fliederkönigin Bad Frankenhausens, dem Laubkönig aus Udersleben mit seinen Hofdamen und der Esperstedtter Riedprinzessin – am Stand des Landkreises ein. Dabei handelt es sich um einen mobilen Hofladen vom Tourismusverband Südharz Kyffhäuser, der von dessen Mitarbeitern sowie der Landratsämter Sondershausen und Nordhausen betreut wird. In Kürze wird hier der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) von Kyffhäuser-Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) und dem Nordhäuser Landrat Matthias Jendricke (SPD) erwartet, die Nordhäuser haben ihren Stand in unmittelbarer Nachbarschaft. Frisches Brot, Wurstwaren, Spirituosen und andere regionale Produkte und Spezialitäten des Landkreises werden dem Ministerpräsidenten gezeigt und zum Probieren angeboten, bevor der seinen Weg durch die Thüringenhalle fortsetzt. Die Kyffhäuser-Landrätin zieht schon nach dem Auftaktwochenende ein positives Fazit. „Es ist eine sehr ansprechende und gelungene Präsentation unserer Region und der regionalen Erzeugnisse“, betonte sie und hofft, dass sich im nächsten Jahr noch mehr Erzeuger aus dem Landkreis beteiligen. Die erste Sondershäuser Blutbuchen-Königin Jennifer möchte dann auf jeden Fall noch einmal zur Grünen Woche reisen.