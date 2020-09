Kyffhäuserkreis: Grünes Gold für gute Biere

Es riecht aromatisch in der kleinen Halle nahe Rottleben, irgendwie nach Bier. Die Maschine rattert, der Trockner brummt. In der Erntehalle des Gutes Bendeleben läuft die Hopfenernte auf Hochtouren, den ganzen September über rund um die Uhr. 14 Leute sind, eingeteilt in Tag- und Nachtschicht, damit beschäftigt. Einige davon sind Saisonkräfte aus Polen. „Obwohl vieles automatisiert wurde, ist Hopfen doch arbeitsintensiv“, sagt Felix von Arnim. „Wir haben die Ernte operativ gut im Griff“, fügt der Inhaber des Gutes an. Er spricht von „anständigen Erträgen und guter Qualität“. Wieviel Zentner pro Hektar, das kann er nicht pauschal sagen. Das hänge von den Sorten ab. „Manche haben leichtere Dolden, da sind es nur 20 Zentner. Andere bringen bis zu 50.“

Felix von Arnim, Inhaber von Gut Bendeleben, in der Hopfenlage nahe Rottleben. Hier wird die Sorte Magnum geerntet. Foto: Michael Voß