Grünes NVA-Kradmelder-Motorrad in Feuerwehrrot lackiert

Sondershausen. Im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Mitte schreitet der stellvertretende Stadtbrandmeister Mike Grambs an den Einsatzfahrzeugen vorbei an das andere Ende der großen Halle. Dort steht ein historisches Fahrzeug, dass nur noch bewegt wird, um es bei Feuerwehrfesten und Historik-Treffen der Freiwilligen Feuerwehren im Kyffhäuserkreis und darüber hinaus zu präsentieren. Es handelt sich um eine S4001 Drehleiter, hergestellt vom Kfz-Werk E. Grube Werden, Baujahr 1963. „Sie gehört der Stadt Sondershausen, die das Fahrzeug vor Jahren, nach der Außerdienststellung, restaurieren ließ“, erklärt Grambs.

Gleich davor steht ein Motorrad der Marke MZ TS 250A. „Das A impliziert, dass es sich um ein für die Belange der NVA speziell konzipiertes Fahrzeug handelt“, erzählt Robert Kaschak von der Freiwilligen Feuerwehr in Sondershausen. Diese Motorräder seien in ähnlicher Form auch für die Volkspolizei – Funkstreife und Abschnittsbevollmächtigte –, den Grenzschutz sowie das Deutsche Rote Kreuz ausgegeben worden. Das Motorrad wurde der Sondershäuser Feuerwehr nach der politischen Wende übergeben und erhielt dort die Lackierung in den typischen Farben der Feuerwehr.

Um die Pflege und Wartung der geschichtsträchtigen Technik kümmern sich Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung, die in einer Historik-Abteilung aktiv sind. Ziel ist es, diese für nachfolgende Generationen zu erhalten. Handelt es sich doch um Zeitzeugnisse, die anschaulich zeigen, was den Feuerwehrleuten in längst vergangenen Zeiten für die Brandbekämpfung zur Verfügung stand. „Die Mitglieder der Historik-Abteilung sind sehr engagiert und bestrebt, Sondershausen auch über die Kreisgrenzen hinaus zu repräsentieren“, sagt Kaschak. Zu der Feuerwehrtechnik, die von ihnen in vorzeigbarem, einsatzbereitem und einwandfreiem Zustand gehalten wird, zählen auch eine Lafettenspritze, Baujahr 1920, eine Schlauchhaspel, die seinerzeit per Hand gezogen wurde sowie eine fahrbare Anhängeleiter. Sie gehören zum Teil der Stadt Sondershausen und dem Feuerwehrverein.

Aufgrund der Corona-Pandemie können die Feuerwehrleute der Historik-Abteilung bereits seit dem ersten Lockdown im März vergangenen Jahres ihrem Hobby nicht mehr nachgehen. Die Treffen dürfen seit dieser Zeit nicht mehr stattfinden – sehr zum Leidwesen der Betreffenden, wie Mike Grambs betonte. Es sei aber unter den gegenwärtigen Umständen nicht anders möglich. „Um die Einsatzbereitschaft der Einsatzabteilung nicht zu gefährden, sind jegliche Vereinstätigkeit und ähnliche Aktivitäten untersagt, was für die Kameraden sehr bitter ist“, schildert Grambs. Das betrifft momentan neben den Zusammenkünften der Alters- und Ehrenabteilung auch die Ausbildung der Einsatzabteilung und Jugendfeuerwehr. „Den Kameraden wird einiges abverlangt“, fügt Grambs noch an.

So eine schwierige Situation wie vergangenes und Anfang dieses Jahres, habe er in seiner Laufbahn bei der Feuerwehr noch nicht erlebt. Und das seien immerhin schon 36 Jahre. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Sondershausen hofft man nun auf bessere Zeiten. Das gilt auch für die Mitglieder der Historik-Gruppe, die in absehbarer Zeit gern wieder an den „Feuerwehrschätzchen“ schrauben wollen und diese bei diversen Festivitäten der Öffentlichkeit präsentieren wollen.