Die ehemalige Grundschule in Greußen.

Greußen. Der Ortschaftsrat Greußen hat noch der ausgefallenen Sitzung im November einiges zu besprechen.

Der Ortschaftsrat von Greußen kommt nach der abgesagten Sitzung im November nun an diesem Donnerstag, 2. Dezember, um 18 Uhr in der Halle des Greußener Karnevalclubs zusammen. Es gibtr verschiedene Themen wie die Elektrifizierung des Rathausturms, Ideen für die alte Grundschule oder die Markttage in Greußen.