Guten Morgen im Kyffhäuserkreis: Der Griff zum Äußersten

Ireen Wille will ihre Mitmenschen manchmal gern vorwarnen.

„Achtung, nicht erschrecken.“ Das möchte ich dieser Tage rufen, noch bevor ich um die Ecke biege und auf Artgenossen treffe. Die Vergangenheit hat mich gelehrt, dass es Zeitgenossen gibt, die mit bestimmten Situationen nicht klar kommen.

Eine davon tritt vermehrt dann auf, wenn sich Frühjahr und Sommer urplötzlich die Klinke in die Hand geben. Wenn von jetzt auf gleich Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke herrschen. Dann lässt es sich nicht vermeiden, dass ich zum Äußersten greife.

Also zum Äußersten in meinem Kleiderschrank. Dort oben ganz hinten liegen sie, die Übeltäter, die im wahrsten Sinne des Wortes meine Schattenseite(n) der Öffentlichkeit preisgeben. „Das blendet ja richtig.“ Oder: „Warst du zum Sonnenbaden in Bleicherode“, habe ich schon gehört. Und selbst was „Kalkleisten“ sind, habe ich mittlerweile verstanden. Aber mal ehrlich: Wie sollen die Beine denn jemals eine andere Farbe als die des Mondscheins annehmen, wenn ich sie tagsüber nicht mal in kurze Hosen stecke? Da müssen meine Mitmenschen jetzt durch, ob mit oder ohne Vorwarnung um die Ecke.