Guten Morgen Kyffhäuserkreis:Sauerkirschen hoch vier

Die Sauerkirschen sind reif. Meine Lieblingsfrucht. Kräftig-aromatisch im Geschmack, vielseitig verwendbar.

Seit ich denken kann, hatten wir solch einen Baum. Und während der Ernte – es wird wieder eine gute – beschleichen mich sentimentale Gefühle. Der erste, an den ich mich erinnere, stand bei meiner Oma im Garten. In und um ihn herum spielten wir Kinder Fangen und Verstecken, naschten dabei. Dieser Baum starb irgendwann an Altersschwäche. Als Jugendlicher pflanzte ich einen neuen. Im Nachhinein taufte ich ihn Kurt, weil ich ihn am Todestag von Kurt Cobain gesetzt hatte. Jenem Sänger der Grunge-Rockband Nirvana. „Kurt“ trug und trug in späteren Jahren, mitunter blutrote Zentnerlasten – bis ihn ein Nachbar vergiftete.

Nun klettere ich auf dem Baum im Garten meiner Freundin herum. Dieser ist ein verdammt zäher Bursche. Er verlor beim Orkan Friederike im Januar 2018 viele dicke Äste, erholte sich aber wieder verblüffend rasch. Nun beherbergt er in seinen Asthöhlen wahlweise Grünspecht, Star, Wiesel und Hornisse – und trägt dennoch.

Und sollte auch er nicht mehr sein, werde ich wieder einen Baum pflanzen. Nicht allzu pathetisch, sondern mit dem augenzwinkernden Motto des Eisleber Blödel-Duos Elsterglanz: Was war’s Letzte? – Sauerkürschn!