Hainleite-Wanderer ab Sondershausen unterwegs

Sondershausen. Die Hainleite-Wanderer bieten am Mittwoch, 23. Juni, wieder zwei Wanderungen ab Sondershausen an.

Die Kurzwanderer treffen sich am Mittwoch, 22. Juni, um 9 Uhr am Parkplatz Achteckhaus und fahren nach Braunsroda zur neuen Hängebrücke, hieß es in einer Mitteilung. Die Seniorenwanderer treffen sich ebenfalls am Mittwoch, 22. Juni, um 9 Uhr am Parkplatz Achteckhaus und fahren von dort nach Niedersachswerfen. Dort sollen sie zu einer leichte Überraschungswanderung mit Marlis Aschhoff über eine Strecke von zwölf Kilometern starten.