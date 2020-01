Halden-Windpark verletzt Tabu-Kriterien

Nur mit Strom, der auf der alten Abraumhalde an der Schachtstraße aus Wind und Sonne gewonnen wird, soll das Sondershäuser Bergwerk in Zukunft betrieben werden. Selbst die 30 bis 40 riesigen Transportlaster, der größte wiegt beladen 70 Tonnen, sollen unter Tage mit Wasserstoff fahren, der ebenfalls mit Haldenstrom produziert wird. „Und am Ende würde vielleicht sogar noch Energie für die Sondershäuser abfallen“, ist Johann-Christian Schmiereck, Geschäftsführer der Glückauf Sondershausen Sicherungs- und Entwicklungsgesellschaft (GSES) von der Idee, das erste energieautarkes Bergwerk einzurichten, überzeugt. Am Montag warb er bei Katrin Göring-Eckardt, der Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Grüne im Bundestag um Unterstützung für das Vorhaben.

Schon weil das Konzept zum Teil auf Windenergie setzt, hatte der GSES-Chef die Grünen-Politikerin aus Thüringen gleich auf seiner Seite. „Windräder finde ich sehr ästhetisch. Sie sind für mich schon so etwas wie ein Symbol für Heimat“, schwärmte sie in der Runde mit den Bergleuten. Allerdings sind gerade die drei Windkraftwerke, die auf der Halde bei Sondershausen gebaut werden sollen, das größte Hemmnis für das selbstversorgende Bergwerk. „Mit dem Vorhaben treffen wir gleich auf zwei Tabu-Kriterien für die Genehmigung von Windparks“, erklärt Schmiereck. „Für die Regionalplanung ist es ausgeschlossen, Standorte für Windräder auszuweisen, wenn sie innerhalb einer Abstandszone von fünf Kilometern zu Ortschaften errichtet werden sollen.“ Das Haldenplateau liegt deutlich näher an Sondershausen und Großfurra. Außerdem werfe die Nähe zur Residenzstadt ein spezielles Problem auf: Die etwa 160 Meter hohen Windräder würden die Ansicht vom Schlossensemble stören, hat Schmiereck sich anhören müssen.

Ohne eine Änderung in der Regionalplanung ist das Projekt kaum durchzubringen, hat der Geschäftsführer inzwischen einsehen müssen. „Wir brauchen eine Sonderregelung für unser bislang wahrscheinlich einmaliges Vorhaben. Damit fand er bei der Bundestagsabgeordneten Zustimmung. Auch sie hatte aber keine schnelle Lösung, mit der die GSES in Kürze ihre Idee umsetzen könnte. Die verfälschte Schlosssilhouette will Göring-Eckardt als Argumente gegen einen zukunftsweisenden Windpark auf der Halde auf jeden Fall nicht gelten lassen. Allerdings sieht sie wenig Chancen gegen das Abstandsgebot.

Selbst wenn die Hürden der Regionalplanung nicht wären, sieht sich Schmiereck immer noch in einem „Regulierungsdschungel“ gefangen. Sollten die Windräder und die Photovoltaik auf der Halde demnächst tatsächlich einmal Strom liefern, sei längst noch nicht geklärt, ob das Unternehmen die selbst produzierte Energie einfach so unter Tage verwenden darf. „Im Bergbau brauchen wir für jede Kleinigkeit eine Genehmigung. Das ist schon lange so. Seit das Bergamt allerdings mit dem Thüringer Landesamt für Umwelt und Geologie verschmolzen ist, dauern die Genehmigungsverfahren gefühlt doppelt so lange“, beschwerte sich der GSES-Chef bei der Bundespolitikerin. Die will versuchen, über die Thüringer Landesregierung mit dem grün besetzten Umweltministerium zu beeinflussen, dass das Sondershäuser Projekt schneller vorankommt. Wie die Behörden mit dem noch ganz neuen Konzept, Wasserstoff als Treibstoff unter Tage einzusetzen, umgehen, können sich die Bergwerksbetreiber noch gar nicht richtig ausmalen.