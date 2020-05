Das Landratsamt am Sondershäuser Marktplatz.

Kyffhäuserkreis. Die Mitglieder des Kreisausschuss des Kyffhäuserkreises kommen am 27. Mai zur Sitzung in Sondershausen zusammen.

Haushalt des Kyffhäuserkreises erneut Thema

Noch einmal soll im Kreisausschuss über den Haushaltsplan beraten werden. Der war im März wegen der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht im Kreistag verabschiedet worden. Die Sitzung beginnt um 16 Uhr am Mittwoch, 27. Mai, in der Kantine des Landratsamtes in Sondershausen. Beschlossen werden sollen auch Maßnahmen zur Abwendung drohender Gefahren durch die Corona-Pandemie und eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Tourismusverband Südharz-Kyffhäuser und dem Harzer Verband.