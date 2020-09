Haushalt von Roßleben-Wiehe genehmigt

Die Kommunalaufsicht hat den Haushaltsentwurf von Roßleben-Wiehe genehmigt. Das teilte Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD) mit. Somit könnten wichtige, zum Teil längst fällige Bauprojekte endlich in Angriff genommen – beispielsweise die Instandsetzung der maroden Bertolt-Brecht-Straße, die Verlegung der Bushaltestelle aus der Feldstraße an die Schule und die Erneuerung der Glück-Auf-Straße zwischen Nordstraße und Kreuzung Otto-Römer-Straße.

Die Stadt will zudem die nächsten Bauabschnitte am Bürgerzentrum in Roßleben sowie am Schloss Wiehe starten. Dies ist mit Krediten möglich.

Kosten für Radwegebau sind ebenso vorgesehen wie die Gestaltung des Umfeldes der Wohnungsgenossenschaft Glückauf oder für einen Spielplatz in Langenroda. Für den Erwerb der Kindertagesstätte in Wiehe, aktuell von der Arbeiterwohlfahrt betrieben, sind 1,65 Millionen Euro im Etat vorgesehen – finanziert zum Teil über Darlehen.

Roßleben-Wiehe hatte als letzte Kommune im Kyffhäuserkreis erst im Juli den Finanzhaushalt verabschiedet, auch um coronabedingte Korrekturen bereits einfließen zu lassen. Bereits im Oktober soll der Entwurf fürs kommende Jahr präsentiert werden.